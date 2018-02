Vesmírná turistika zlákala i Rusko, výlet do kosmu tu vyjde na dvě miliardy korun

před 5 hodinami

Ruská firma Energia, která projekt chystá, chce vynést do vesmíru pět až šest lidí ročně. Jedna cesta vyjde zhruba na 2 miliardy korun.

Moskva - Lidé v Rusku si budou už brzy moct dopřát dovolenou v opravdu výjimečné destinaci. Ruská společnost Energia chce od příštího roku nabízet zájezdy do vesmíru. Pro tamní list Komsomolskaja Pravda to potvrdil generální ředitel firmy Vladimir Solncev s tím, že projekt chce spustit v roce 2019.

Do kosmu by se podívalo pět až šest zájemců ročně, a to maximálně na deset dní.

"Obyčejní" lidé se na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) dostanou díky vesmírnému modulu, který zatím nese pracovní název NEM-2. Unese až šest osob a nabídne pohodlné kabiny, dvě toalety i připojení k internetu.

"Bude to tak pohodlné, jak jen dovolí podmínky ve vesmíru," konstatoval Solncev, jehož firma Energia si i modul vyrobí. Právě tento podnik se podílel na vývoji kosmických lodí Sojuz. Stál tak za významným historickým okamžikem v roce 1961, když do vesmíru vzlétl první člověk, Rus Jurij Gagarin.

Zájemci za cestu do kosmu zaplatí tučnou částku, výlet vyjde asi na 80 milionů eur (v přepočtu 2 miliardy korun). V balíčku bude kromě návštěvy ISS i výstup do volného vesmíru. Tam si budou moct zážitek zdokumentovat, například natočit krátké video, píše britský deník The Guardian.

Ředitel vesmírné firmy Solncev se navíc nechal slyšet, že první zákazníci nejspíš dostanou slevu, konkrétní číslo ale neuvedl. Je ovšem přesvědčený, že majetní lidé mají o turistiku tohoto typu zájem a jsou ochotní si za ni připlatit.

I odborníci často potvrzují, že je vesmírná turistika na vzestupu. V roce 2016 se k trendu přidala například americká soukromá společnost Virgin Galactic podnikatele Richarda Bransona.

Soukromé lety do vesmíru chce v blízké budoucnosti provozovat také americký podnikatel Elon Musk se svou firmou SpaceX. Dalším konkurentem ve Spojených státech jsou společnosti Boeing nebo Blue Origin, kterou založil nejbohatší muž planety Jeff Bezos.

Pro Rusy navíc není vesmírný turismus žádnou novinkou. V roce 2009 vyslala tato země do vesmíru Guye Lalibertého, kanadského zakladatele zábavní společnosti Cirque du Soleil. Miliardář tehdy strávil dva týdny na ISS.