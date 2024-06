Pellegrini rozhodne o zákonu o RTVS až příští týden. Chce se s ním podrobně seznámit

Slovenský prezident Peter Pellegrini až příští týden rozhodne o podpisu zákona o zrušení veřejnoprávní stanice RTVS a o zřízení její nástupkyně pod značkou STVR. Informovala o tom ve středu prezidentská kancelář. Norma by podle schváleného textu přitom měla vstoupit v platnost už v pondělí, což by znamenalo, že do té doby by měla být zveřejněna ve sbírce zákonů.

V praxi by se schválené změny kromě nového názvu veřejnoprávní televize a rozhlasu projevily hlavně tím, že ve vedení stanice předčasně skončí její dosavadní generální ředitel Ľuboš Machaj. Opozice i nespokojení zaměstnanci RTVS zákon už dříve kritizovali a označili ho za prostředek, kterým chce vládní koalice ovládnout toto veřejnoprávní médium. Související Část pracovníků RTVS vstoupila do stávky. Svoboda slova je ohrožena, znělo od řečníků "Považuji za důležité podrobně se obeznámit se schváleným zněním zákona, zvláště v situaci, když je tento zákon předmětem výrazné pozornosti doma i v zahraničí. Platí ovšem mé vyjádření, že pokud v tomto zákonu neuvidím rozpor s ústavou nebo zásah do svobody slova, jsem připraven ho podepsat. Nebudu podléhat mediálním tlakům ani emocím, které situace v RTVS vyvolává, a budu posuzovat výlučně text zákona," uvedl Pellegrini, který je ve středu na oficiální návštěvě Česka, odkud odjede do Bruselu na schůzky s představiteli institucí Evropské unie a také NATO. Pellegrini na začátku června rezignoval na funkci předsedy vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) a v polovině června se ujal prezidentského úřadu. Zákon o STVR schválil slovenský parlament pouze hlasy vládních poslanců, tedy i zákonodárců za Hlas-SD. Vládní předloha původně předpokládala, že nový zákon začne platit po zveřejnění ve sbírce zákonů, při hlasování minulý týden ale poslanci stanovili jeho účinnost konkrétně od 1. července. Z dřívějších vyjádření některých vládních politiků vyplynulo, že mají za to, že nový zákon začne platit už v pondělí. STVR by pak do zvolení nového ředitele vedl dočasný šéf, kterého by jmenoval pověřený předseda parlamentu. Příštího řádného ředitele STVR bude podle zákona volit rada televize a rozhlasu v novém složení, také dosavadním členům rady RTVS totiž skončí funkční období. Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová při zdůvodnění zákona před poslanci tvrdila, že vysílání RTVS začalo postupně ztrácet prvky objektivnosti a rezignovalo na vyváženost. Podle opozice vláda chce novým zákonem získat vliv na veřejnoprávní televizi a rozhlas. Proti nové právní úpravě už protestovali pracovníci RTVS také formou výstražné stávky. Související Slovenskou vládu čeká boj o moc. Rve se o post šéfa parlamentu, Danko na něm trvá Někteří vládní politici na Slovensku, kteří se ujali moci loni v říjnu po předčasných parlamentních volbách, zvýšili tlak také na jiné redakce. Například premiér Robert Fico označil za nepřátelská čtyři soukromá média, včetně nejsledovanější televize Markíza z české skupiny PPF, a přestal jim odpovídat na dotazy. V Markíze pak propukl spor mezi redaktory a vedením o podobu zpravodajství. Pracovníci televize letos v červnu uvedli, že do stávky nevstoupí, protože vedení televize přistoupilo na jejich požadavky. Předtím moderátor politického diskusního pořadu Markízy Michal Kovačič v živém vysílání vedení stanice kritizoval a varoval také před takzvanou orbánizací médií na Slovensku, tedy možným získáním kontroly nad médii vládní mocí po vzoru kroků maďarského premiéra Viktora Orbána. Televize v reakci přerušila vysílání jeho dvou pořadů a plánuje moderátora propustit; odbory s výpovědí pro Kovačiče nesouhlasily.