Luxusní město hazardu se má změnit. Peking chce zatočit s kasiny a mafií v Macau

Po dvanácti dnech, kdy se městský stát Macao potýkal s šířením koronaviru, se opět otevřou místní slavná kasina. Spolu s nimi však na hranicích Čínské lidové republiky bují organizovaný zločin a praní špinavých peněz. Peking proto "asijské Las Vegas" stále více kontroluje a chce ho přeměnit.

Od poloviny června zdravotníci v Macau, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, odhalili kolem 1800 nových případů koronavirové varianty omikron. Vláda však ve městě s 680 tisíci obyvateli, kde je víc než 90 procent lidí plně očkovaných, dodržuje politiku nulové tolerance vůči covidu a místní v posledních dvou týdnech mohli vycházet z domu jen v nezbytných případech. Poprvé od března 2020 byla zavřena i čtyřicítka zdejších kasin.

Ekonomika Macaa je přitom na hazardu závislá - peníze z něj tvoří 80 procent vládních příjmů a většiny obyvatel. Příjmy z kasin v této bývalé portugalské kolonii jsou šestkrát vyšší než v Las Vegas a v přepočtu hrubého domácího produktu na obyvatele se Macao řadí k nejbohatším místům světa, uvádí americký deník Wall Street Journal.

Do Macaa jezdí nejčastěji lidé z pevninské Číny, kde je hazard v jakékoliv formě zakázán. Mezi klienty kasin jsou hlavně zámožní Číňané, podnikatelé i vládní úředníci. Úspěch města, kterému se přezdívá asijské Las Vegas, ale podle diplomatických zpráv zveřejněných webem Wikileaks tkví jinde. "Jeho fenomenální úspěch je založen na receptu, který usnadňuje nebo přímo podporuje praní špinavých peněz, nejčastěji z úplatků nebo ze zpronevěry veřejných nebo soukromých peněz," píše server Insider.

Zpráva z roku 2013 odhaduje, že ročně Macaem proteklo neoprávněně získaných 202 miliard dolarů (4,8 bilionu korun).

Jak praní špinavých peněz v Macau probíhá?

Poradenská firma FTI Consulting na základě svého vyšetřování popsala, jak praní peněz ve městě hazardu probíhá: Dotyčný si v kasinu nakoupí žetony, které podnik vzápětí odkoupí zpět, čímž vznikne dojem, že jde o legálně vyhranou částku. Následně jsou majitelovy peníze převedeny na offshorové účty v zahraničí.

Zákazníci navíc také našli způsob, jak obejít limity na převody peněz z Číny do Macaa, které jsou nutné pro hraní v kasinech. Nakupují v místních zastavárnách drahé předměty platební kartou a následně je prodají za hotové. Obchody s luxusními šperky či hodinkami jsou podle poradenské firmy často přímo součástí kasin.

Další možností na převod většího množství peněz zákazníkům nabízí také takzvané junkety, síť služeb pro VIP klienty, které zařizují například dopravu do města soukromými letadly, prohlídky kasin nebo právě také skrytý převod peněz do Macaa. Na ně je přímo napojený organizovaný zločin a triády, které vymáhají po hráčích případné dluhy.

Z kasin se mohou stát zábavní parky

Zažitá praxe v Macau se ale pomalu začíná proměňovat. Čínský prezident Si Ťin-ching si jako jeden z cílů své vlády dal vymýcení korupce. A jeho pozornost se proto zaměřila i sem.

Peking v červnu schválil největší reformu v zákonech města za posledních dvacet let, která dává úřadům pravomoci k větší kontrole hazardu. Zároveň stoupla i daň z hry ze 39 na 40 procent, uvádí agentura Reuters.

Režim se rovněž rozhodl zakročit proti junketům. Loni v listopadu byl zatčen Alvin Chau, přezdívaný král kasin, který stavěl chrámy hazardu pro Číňany i za hranicemi své země, například v Rusku nebo Vietnamu. Jen pár měsíců po něm skončil za mřížemi za nelegální gambling a praní špinavých peněz další z výrazných macajských podnikatelů a vlastník dvou kasin Weng Lin Čchan, píše agentura Bloomberg.

Některé podniky proto své VIP salonky zavřely. Čtyři ze šesti držitelů licencí na provoz kasin v Macau navíc přestali spolupracovat s junkety. "Je důvodné se domnívat, že zisky z junketů pro VIP klienty se přiblíží nule," cituje deník z analýzy společnosti J. P. Morgan.

Podle Bena Leea, konzultanta pro oblast hazardu, Peking dlouho přivíral oči nad tím, co pevninští Číňané dělají, když přijedou do Macaa. "To se změnilo," upozorňuje v americkém listu Wall Street Journal. Pozornost junketů by se proto podle deníku mohla přesunout na gamblery z jihovýchodní Asie a Evropy.

Komunistický režim má také plán, jak z Macaa učinit destinaci, která nebude životně závislá na kasinech. Některé domy hazardu by se například mohly změnit v konferenční haly nebo zábavní centra pro celé rodiny.

Zajistit by to nově měly čínské i zahraniční společnosti, které mají licence k provozování kasin - pokud chtějí ve městě nadále operovat, musí investovat i do projektů nespojených s hazardní hrou, uvádí magazín The Diplomat.