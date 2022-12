Parodoval ruského vojáka, po udání přijela policie. Mučili mě, líčí známý bloger

Nový ruský zákon trestající údajnou diskreditaci armády vstoupil do života blogera Nikolaje Lebeděva. V listopadu na sociální síť TikTok nahrál video, ve kterém paroduje ruského vojáka v zákopu. Reakce úřadů na sebe nenechala dlouho čekat. Dva dny po zatčení se oholený mladík s modřinami na obličeji za příspěvek omluvil. Nyní tvrdí, že ho policisté v cele zbili a pokusili se ho znásilnit lahví.

Policisté mučení známého moldavského blogera žijícího v Rusku dokonce nahrávali. Podle lékařské zprávy z 10. listopadu, kterou ukázal na YouTube, utrpěl úraz hlavy, odřeniny obličeje, krku i končetin. Lebeděv po propuštění a deportaci do Moldavska natočil video, v němž také uvedl, že mu ruští vyšetřovatelé vyhrožovali, že pokud o svých zážitcích veřejně promluví, vypustí jeho záběry z cely do éteru.

"Svlékli mě donaha. Vzali litrovou láhev Coca-Coly a řekli mi, že si na ni mám sednout. Pochopitelně jsem to odmítl. Poté mě ještě několikrát zbili a tu lahev se do mě pokoušeli strčit. Mlátili mě tak silně, že jsem málem omdlel. Dokonce jsem několikrát na pár sekund ztratil vědomí," říká ve videu nahraném na YouTube dvaadvacetiletý bloger vystupující pod přezdívkou Nikoglaj.

Moldavan si díky sociálním sítím vybudoval v Rusku fanouškovskou základnu o více než deseti milionech sledujících. Příspěvkem, v němž s hudebním podkresem parodoval ruského vojáka odhazujícího ukrajinské granáty ze zákopu, podle úřadů porušil zákon o diskreditaci ruské armády. Ten prezident Vladimir Putin prosadil poté, co Rusko 24. února napadlo Ukrajinu. Kreml si legislativou vynucuje, aby se v zemi nešířily zprávy, které nejsou v souladu s jeho propagandistickým pojetím "speciální vojenské operace", jak invazi nazývá.

O prověření Nikolaje Lebeděva generální prokuraturu a ministerstvo vnitra požádala vedoucí vládní organizace Liga bezpečného internetu Jekatěrina Mizulinová. Označila ho za "zvrhlíka", který se "vysmívá výkonu našeho vojáka". Další den na dveře jeho bytu zaklepal policista a důrazně mu doporučil, aby nekontaktoval svého právníka ani přátele.

Dole už na něj čekali tři maskovaní policisté, kteří ho zavlekli do velkého bílého auta. "Začali mi říkat, že porušuju zákon a diskredituju ruskou armádu. Že jsem zradil stát a vlast a musím nahrát upřímnou omluvu na kameru," vysvětluje bloger, kterého následně převezli na jednu z moskevských policejních stanic.

Když se Lebeděv za zveřejnění videa omluvit odmítl, strážci zákona ho prý "zbili jako psa". Po převozu do vesnice Sacharov nedaleko ruského hlavního města ale změnil názor a 11. listopadu státní agentura RIA Novosti zveřejnila záběry, na kterých se oholený bloger za video údajně diskreditující ruskou armádu omlouvá.

V Sacharově byl Nikolaj zavřený v přeplněné cele, kde spal na studené podlaze. U výslechu se ho policisté vyptávali na adresy příbuzných i přátel. Poté Nikolaj Lebeděv požádal spoluvězně o telefon, aby natočil video pro fanoušky. Na konci se slzami v očích žádá diváky, aby se obrátili na prezidenta Vladimira Putina a informovali ho o jeho nevině.

Po dvou týdnech, které strávil v zařízení pro dočasné zadržení cizinců, ruské úřady blogera deportovaly do Moldavska. Soud mu také uložil pokutu pět tisíc rublů (asi 1700 korun). Po odjezdu z Ruska Lebeděv kritizoval režim v Moskvě a vzkázal, že kvůli "zločineckému" Kremlu se do země on ani jeho přátelé už nikdy nevrátí.

Že ruští policisté lustrují obyvatele za příspěvky na sociálních sítích, dokládají i další podobné případy. Minulý týden například dostal pokutu 30 tisíc rublů (v přepočtu asi 10 tisíc korun) sedmnáctiletý student Altajské univerzity Ivan. Stačil k tomu jeho příspěvek, že "každý má právo bránit svou vlast".

Prezident Putin podepsal zákon o diskreditaci ruské armády 4. března, za jeho porušení hrozí pokuta až 50 tisíc rublů (asi 17 tisíc korun) a patnáct let vězení. Ruský zpravodajský server RBK uvedl, že ruské soudy řešily do října letošního roku téměř pět tisíc takových případů, nejvíce Moskvě.

