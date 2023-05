Parlamentní volby v Thajsku drtivě vyhrála prodemokratická opozice

V nedělních parlamentních volbách v Thajsku drtivě zvítězila prodemokratická opozice. Podle předběžných výsledků se vítězem hlasování stala strana Budoucnost vpřed, kterou vede 42letý podnikatel Pita Lindžarenrat.

Po sečtení 99 procent hlasů má strana, která byla založena v roce 2014, podle volební komise celkem asi 150 křesel v 500členném parlamentu. Informovaly o tom tiskové agentury.

Lindžarenrat v pondělí ráno prohlásil, že už vyzval k vytvoření spojenectví pět dalších opozičních stran včetně Strany Thajců, která je spojena s miliardářskou rodinou Šinavatrů; ta ve volbách podle předběžných výsledků skončila druhá se ziskem zhruba 140 křesel. Dodal, že je připravený stát se premiérem, uvedla agentura Reuters.

Podle Lindžarenrata by měly všechny strany respektovat výsledek voleb a nestavět se proti němu. Pokud by došlo k vměšování do výsledku voleb, které by vedlo k vytvoření menšinové vlády, zaplatilo by za to Thajsko "vysokou cenu", dodal vůdce strany Budoucnost vpřed.

Zda opozice sestaví vládu, není jasné

Zda budou moci opoziční strany vládu sestavit, ale není vůbec jasné. Zemi už devět let vede bývalý armádní generál Prajutch Čan-Oča, který se dostal k moci při vojenském převratu. Armáda sepsala pro vytvoření vlády taková pravidla, jaká bude pro opoziční strany velmi těžké splnit.

Strana Thajců a její předchůdci například vyhráli všechny volby za posledních 20 let. Jenže potřebují získat opravdu velké množství hlasů, aby se neopakovala situace z roku 2019, kdy sice zvítězili, kvůli volebním zákonům sepsaným juntou ale nakonec vládu vytvořit nemohli.

Strana Budoucnost vpřed prosazuje mimo jiné zrušení povinné vojenské služby a reformu monarchie. Thajsko, které patří mezi oblíbené turistické destinace jihovýchodní Asie, má pravděpodobně nejpřísnější zákon o urážce majestátu na světě, za kterou hrozí extrémně vysoké tresty odnětí svobody. Proti tomu obyvatelé už dlouho protestují.