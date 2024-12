Papež ve svatopetrském chrámu zahájil katolický svatý rok, věnoval ho tématu naděje

Papež František v úterý večer při mši ve svatopetrském chrámu ve Vatikánu zahájil katolický svatý rok. Ten by mohl do Říma přitáhnout desítky milionů věřících, píší agentury. Ve středu v poledne papež vystoupí se svým vánočním poselství Urbi et orbi (Městu a světu).

Papež svatý rok zahájil otevřením a překročením prahu svaté brány ve svatopetrském chrámu. Osmaosmdesátiletá hlava katolické církve tak učinila na kolečkovém křesle. Svatý rok věnoval tématu naděje. Ve svém kázání papež vyzval věřící, aby hledali ztracenou naději a "rozsévali ji mezi neutěšenostmi naší doby a našeho světa". "A neutěšeností je v naší době hodně - pomysleme na války, ostřelované děti, na bomby dopadající na školy a nemocnice," uvedl papež, který před několika dny mluvil o ostřelovaných dětech a bombardovaných školách v souvislosti se situací v Pásmu Gazy. Italská premiérka Giorgia Meloni přichází v doprovodu starosty Říma Roberta Gualtieriho (vpravo) na zahájení katolického svatého roku. | Foto: Reuters Papež katolíky vyzval, aby nežili pohodlným životem, ale aby využili svatého roku k "duchovní obnově" a "transformaci světa". Při kázání papež zmínil "matku Zemi, kterou ničí logika zisků", "nejchudší země zatížené nespravedlivými dluhy" a také lidí, kteří "jsou vězni v rámci starých i nových otroctví". Svaté roky jsou významným datem v životu katolické církve. Farnosti a další církevní organizace organizují ve větší míře poutě do Říma. Očekává se, že během současného svatého roku by Řím mohlo navštívit až 32 milionů věřících. Ti věří, že tak mohou získat takzvaný odpustek za hříchy. Svatá brána ve svatopetrské bazilice je mimo svaté roky zavřena. Obvykle jejím otevřením jubilejní roky začínají. Své svaté brány otevřou i další baziliky. Letos papež František otevře jednu bránu i v římském vězení Rebibbia, čímž chce vyjádřit svou blízkost vězňům. Svatý rok s příchodem velkého množství návštěvníků pro italskou metropoli představuje mimořádnou zátěž. Radnice a další úřady nechaly realizovat řadu stavebních akcí a rekonstrukcí, zdaleka ne všechny byly do tohoto úterka dokončeny. Svatý rok obvykle katolická církev slaví jednou za 25 let. Papež však může vyhlásit i mimořádné jubilejní roky. Stalo se tak například v roce 2015 a další svatý rok je naplánovaný na rok 2033, kdy si katolíci připomenou příběh ukřižování Ježíše Krista.