Papež to tak nemyslel, vysvětluje Vatikán Františkovy výroky o "bílé vlajce"

Papež František v rozhovoru se švýcarskou televizní stanicí nevyzýval Ukrajinu ke kapitulaci, ale spíše volal po příměří a odvaze zahájit jednání, vysvětlil v neděli podle agentury ANSA mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Papež ve zmíněném rozhovoru hovořil o potřebě vyvěsit "bílou vlajku".

Interview má být odvysíláno až 20. března, agentura Reuters ale už v sobotu část zveřejnila. Proti papežovým výrokům se v neděli ve večerním projevu ohradil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ostře se předtím vymezil i šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba.

Papež byl v rozhovoru tázán na svůj postoj v debatě mezi těmi, kteří říkají, že by se Ukrajina měla vzdát, protože není schopna vypudit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo právo silnějšího. Tazatel v rozhovoru použil termín "bílá vlajka". Papež na to podle Reuters zareagoval slovy, že "nejsilnější je ten, kdo zhodnotí situaci, pomyslí na lidi, má odvahu k bílé vlajce a jedná".

Mluvčí Vatikánu podotkl, že papež termín "bílá vlajka" zopakoval v reakci na novinářskou otázku. "Papež používá výraz bílá vlajka, reaguje na obraz navozený tazatelem, aby poukázal na zastavení násilností a na příměří dosažené díky odvaze vyjednávat," sdělil Bruni.

Vatikánský mluvčí také zdůraznil, že jinde v rozhovoru papež řekl, že "vyjednávání nikdy není kapitulací".

Ukrajina chce nejdřív mírový plán

Rusové "nepostupují dál Evropou jenom proto, že jim v tom brání Ukrajinci a Ukrajinky se zbraní v ruce a pod modrožlutou vlajkou," řekl Zelenskyj v projevu, ve kterém ale výslovně papeže Františka ani jeho výroky nezmínil. "Na Ukrajině kdysi bylo mnoho bílých domů a kostelů, ty jsou ale teď vypálené a zničené ruskými projektily. To hodně vypovídá o tom, kdo by měl přestat, aby skončila válka," dodal prezident.

Papežovy výroky v neděli ostře zkritizoval ukrajinský ministr zahraničních věcí Kuleba. "Naše vlajka je žlutá a modrá. To je vlajka, pod níž žijeme, umíráme a vítězíme. Žádné jiné vlajky bychom vyvěšovat neměli," napsal na sociální síti X. Kuleba také v odkazu na papežova uvedl, že "nejsilnější je ten, kdo v boji mezi dobrem a zlem stojí na straně dobra a nesnaží se obě strany klást na jednu roveň a nazvat to jednáním".

Ukrajina zatím jednání s účastí Ruska odmítá a tvrdí, že je nejprve potřeba vypracovat mírový plán. V tomto smyslu se po pátečním jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V únoru Zelenskyj řekl, že by si přál uspořádání mírového summitu ve Švýcarsku, kde by Ukrajina spolu s partnery takovýto plán vypracovala, a posléze ho představila Rusku.

Papežova slova v neděli odsoudili i představitelé některých evropských států. "Tváří v tvář zlu nesmíme kapitulovat, musíme bojovat a porazit ho, aby bílou vlajku vztyčilo zlo a kapitulovalo," napsal lotyšský prezident Edgars Rinkévičs.

"Co takhle, pro rovnováhu, dodat odvahu Putinovi, aby stáhl svou armádu z Ukrajiny? Mír by nastal okamžitě, bez nutnosti vyjednávat," uvedl polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski a dodal, že podobné výzvy odepírají obětem agrese možnost bránit se.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová agentuře ANSA v reakci na papežovo vyjádření sdělila, že svatý otec nemluvil ke Kyjevu, ale k Západu. Ten totiž podle ní Ukrajinu využívá jako nástroj pro vyplnění svých cílů. "Chápu to tak, že papež vyzývá Západ, aby upustil od svých ambic a přiznal, že se pletl," citovala Zacharovovou ANSA. Ruská ozbrojená agrese vůči sousední zemi už trvá déle než dva roky.