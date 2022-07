Papež se v Kanadě domorodcům omluvil za zneužívání dětí na internátních školách

Papež František se v pondělí omluvil za roli, kterou katolická církev sehrála při násilné asimilaci dětí původních obyvatel v kanadských internátních školách. V Edmontonu v kanadské Albertě se sešel s náčelníky domorodých kmenů a zástupem původních obyvatel, napsala agentura AP.

"S hanbou a jednoznačně, pokorně prosím o odpuštění za zlo, kterého se tolik křesťanů dopustilo na domorodém obyvatelstvu," řekl papež domorodým obyvatelům a představitelům z řad Metisů a Inuitů na setkání na místě, kde bývala jedna z církevních škol. Násilnou asimilaci František označil za "zlo" a "katastrofální chybu". Podpora asimilačního programu ze strany katolické církve podle něj vycházela z "koloniální mentality".

Krátce předtím se František na blízkém hřbitově pomodlil a následně se za doprovodu čtyř kmenových náčelníků v tradičních čelenkách zúčastnil shromáždění tisíců příslušníků původního obyvatelstva.

Papeže, který do Kanady přiletěl v neděli, na dnešním shromáždění přivítala tradiční hra na bubny a písně. Část zúčastněných na sobě měla tradiční oděvy včetně pestrobarevných sukní, další byli oblečení do oranžové barvy, která se stala symbolikou přeživších trýznění a zneužívání v církevních školách.

"Omlouvám se," řekl papež shromážděnému davu. "Žádám o odpuštění zejména za to, jak mnozí členové církve a náboženských společenství spolupracovali na projektech ničení kultury a násilné asimilace, které prosazovaly tehdejší vlády a které vyvrcholily systémem internátních škol," uvedl.

Hlavu katolické církve v neděli přivítali zástupci domorodých národů, premiér Justin Trudeau i církevní hodnostáři. Program šestidenní návštěvy Františka kromě Alberty zavede také do Québecu a Nunavutu.

Katoličtí duchovní a misionáři se v minulosti desítky let podíleli na asimilačním programu určeném pro původní obyvatele Kanady, který odloučil od rodin na 150 tisíc dětí, jež byly vystaveny hladovění, bití i zneužívání. Až šest tisíc dětí kvůli tvrdému zacházení v internátních školách zemřelo, zhruba tři čtvrtiny z asi 130 internátních škol provozovala katolická církev.

Kanadský školský systém takto fungoval od 19. století až do 90. let minulého století a o obrovském dopadu na domorodou komunitu se ví dlouho. Systém, který vynucoval odloučení dětí od rodičů, vyšetřovací zpráva kanadských úřadů z roku 2015 označila za "kulturní genocidu". Loni se o dětském utrpení začalo znovu mluvit poté, co se našly ostatky 215 dětí v bývalé katolické internátní škole pro domorodé děti v kanadské Britské Kolumbii.