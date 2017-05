Trudeau vyzval papeže, aby se omluvil indiánům za přehmaty církve

před 15 minutami

Kanada se již v roce 2008 veřejně omluvila indiánům a Inuitům za špatné zacházení a nucený přesun do internátních škol, kde byly indiánské děti odříznuty od své původní kultury s cílem asimilovat je. Nyní kanadský premiér Justin Trudeau k podobné omluvě za přehmaty z této doby vyzval i papeže Františka a katolickou církev.

Vatikán - Kanadský premiér Justin Trudeau v pondělí vyzval papeže k návštěvě Kanady, aby se tam omluvil domorodým indiánům za špatné zacházení ze strany katolické církve. Indiánské děti musely v Kanadě po desítky let nuceně chodit do internátních škol, kde byly odříznuty od své původní kultury s cílem asimilovat je.

Kanadský premiér Stephen Harper se za to jménem své země kanadským indiánům a Inuitům veřejně omluvil již v roce 2008. Trudeau výzvu přednesl během návštěvy Vatikánu.

Od 70. let 19. století až do 70. let minulého století bylo na 150 000 dětí původních obyvatel nuceno navštěvovat křesťanské školy, většinou pod vedením římskokatolické církve, které je měly odnaučit jejich kultuře a jazykům a integrovat je do kanadské společnosti.

Kanadská vláda také před dvěma desítkami let uznala, že na školách bylo rozšířené fyzické a sexuální násilí. V roce 2005 nejvyšší soud rozhodl, že vláda a církve nesou za toto fyzické, psychické a sexuální zneužívání zodpovědnost.

Mnoho studentů vzpomíná, že byli biti za používání mateřského jazyka a že ztratili kontakt s rodiči a svou původní kulturou. Vliv těchto škol je podle indiánských vůdců jedním z hlavních důvodů alkoholismu a užívání drog v rezervacích.

Původní obyvatelé patří stále k nejchudším a nejvíce znevýhodněným skupinám Kanaďanů. Volební právo získali až v roce 1960.

S obdobnou omluvou přišla v roce 2008 také Austrálie vůči svým domorodcům. Na rozdíl od Kanady jim ale odmítla vyplatit odškodné.