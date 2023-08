Papež mluvil o minulosti "velké ruské říše". Chtěl podpořit mladé, vysvětluje Vatikán

Výroky papeže Františka, který ve vzkazu mladým katolíkům v Petrohradě hovořil o velké ruské říši, nechtěly podpořit imperialistické myšlení. V úterý to uvedl Vatikán poté, co páteční slova hlavy katolické církve vyvolala kritiku především ukrajinských uživatelů sociálních sítí. Papežova slova naopak ocenil Kreml, píše agentura Reuters.

Papež František v pátek prostřednictvím videopřenosu promluvil ke shromáždění ruských katolíků v Petrohradě. Kritiku vzbudila pasáž, kterou však Vatikán ve své zprávě o proslovu nezveřejnil. "Nezapomeňte na svou identitu. Jste dědicové velkého Ruska, velkého Ruska svatých, králů, velkého Ruska Petra Velikého, Kateřiny II., té velké a vzdělané ruské říše, mnoha kultur, velké humanity, nikdy se tohoto dědictví nevzdávejte," řekl mladým katolíkům papež.

Papežova slova vzbudila velkou nevoli mezi lidmi a věřícími na Ukrajině, která čelí od únoru loňského roku ruské invazi. Vatikánský mluvčí Matteo Bruni však v úterý odmítl, že by papež svými výroky chtěl podpořit imperialistickou logiku či počínání nějakého konkrétního politika. "Papež chtěl podpořit mladé, aby uchovali a podpořili to, co je kladné ve velkém ruském kulturním a duchovním dědictví," řekl Bruni.

Kreml označil papežovy výroky za "velmi potěšující" a uvedl, že František zná ruské dějiny. Podle Vatikánu se jednalo o improvizovaný výrok. To není u Františka neobvyklé. Papež se ve veřejných proslovech často odklání od oficiálních textů, které Vatikán poskytuje novinářům.

Papež mnohokrát válku na Ukrajině odsoudil, jen vzácně ale označuje Rusko za agresora. V jednom rozhovoru řekl, že tak činí z diplomatických ohledů.