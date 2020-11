Pro signál musí student vylézt 8 metrů. Jeho drsný vzkaz z břízy obletěl Rusko

Alexej Dudolakov žije ve vesnici Stankeviči poblíž ruského Omsku, kde studuje na Institutu vodní přepravy. V důsledku opatření proti šíření koronaviru zavedla jeho škola distanční výuku a Alexej musí být se svými spolužáky a pedagogy v kontaktu přes internet. Malá sibiřská vesnice ale nemá dostatečné síťové pokrytí a pro potřebnou sílu signálu musí Alexej lézt na vysokou břízu poblíž vesnice.

Situaci by vyřešila stavba nového vysílače, který by pokrytí zlepšil. Mobilní operátor ale argumentuje nízkým počtem obyvatel vesnice. Podle něj by se vysílač v oblasti nevyplatil.



Student se s prosbou obrátil i na gubernátora regionu Omsk Alexandra Burkova. Tomu zaslal prostřednictvím sociální sítě TikTok video, ve kterém popisuje svůj problém a také zdravotní komplikace, jež mu časté lezení na strom způsobilo. Na jeho výzvu zatím neodpověděl.