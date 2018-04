před 40 minutami

Pětihodinové vystoupení šéfa Facebooku Marka Zuckerberga v úterý před senátory v Kongresu by se podle amerických médií dalo shrnout do dvou vět: "Omlouvám se" a "Pracujeme na tom". Přestože byl zjevně připravený, chyběly mu odpovědi na zásadní otázky, píše americký list New Yorker. Zuckerberg se podle něj opakovaně vracel ke kořenům Facebooku v pokoji na koleji Harvardské univerzity, jako by snad skromný počátek jeho společnosti mohl nějak ospravedlnit současný obří skandál se zneužitím dat desítek milionů lidí. Dnes od 16:00 vypovídá ještě před výborem Sněmovny reprezentantů.

autor: Simona Fendrychová | před 40 minutami