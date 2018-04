před 1 hodinou

Osobní data až 2,7 milionu uživatelů Facebooku z Evropské unie se mohla neoprávněně dostat k firmě Cambridge Analytica, potvrdila společnost Facebook Evropské komisi. Mluvčí komise Christian Wigand v pátek uvedl, že už nyní je komisi zřejmá potřeba dalších diskusí s firmou o této problematice. Na společnost se kvůli skandálu se zneužitím dat celkem až 87 milionů lidí minulý týden obrátila komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová. "Přerostlo nám to přes hlavu. Ale zároveň je to pro všechny zúčastněné důrazná lekce," uvedla ke kauze zneužití dat z Facebooku Jourová. Komise podle ní přijde co nejdříve s řešením.

autor: ČTK | před 1 hodinou