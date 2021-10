Stará se o seznam zahraničních agentů. Bohatý Rus má ale sám luxusní apartmány

Seznam sdělovacích prostředků a novinářů, které ruské ministerstvo spravedlnosti považuje za tzv. zahraniční agenty, má momentálně 73 položek. Formálním důvodem je, že tato média nebo lidé přijali nějaké peníze ze zahraničí. Jak ale zjistili ruští investigativní reportéři, úředník, který o tomto seznamu rozhoduje, má sám na Západě nemovitosti.

Jmenuje se Oleg Sviriděnko, pracuje jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a má přímo na starosti sestavování seznamu, který ve skutečnosti cílí na opoziční média.

Byl původně soudcem a kariéru začínal v moskevském rozhodčím soudu, kde se specializoval na bankroty. Což v bohaté Moskvě bylo a je nesmírně lukrativní zaměření.

Sviriděnko nezapomínal ani na vycházení vstříc zájmům Kremlu. On osobně pomáhal zlikvidovat ropnou společnost Jukos, tou dobou uvězněného oligarchy Michaila Chodorkovského. Velmi se sblížil i s tehdejším moskevským starostou Jurijem Lužkovem. Podle jeho kolegů měl také mocné zastánce v tajné službě FSB.

Postupně se tak dopracoval až do pozice místopředsedy Nejvyššího soudu. Mezi soudci si ale nadělal řadu nepřátel a poněkud překvapivě ho počátkem roku 2020 kvalifikační kolegium neschválilo do dalšího funkčního období. Sviriděnko proto přešel na ministerstvo spravedlnosti.

Už během jednání kvalifikačního kolegia se ho ptali na majetkové a osobní poměry. Jeho okázalý životní styl nebyl tajemstvím a nekorespondoval s jeho oficiálními příjmy. Sviriděnko ale kolegům tvrdil, že do zahraničí jezdí jen do Běloruska za matkou, žádné zvláštní majetky v Rusku nemá a v zahraničí už vůbec nic. Jenže jak nyní zjistili reportéři serveru Proekt, není to pravda.

Dovolená v Alpách s exmanželkou

Klíčem je postava jeho manželky, někdejší mistryně Evropy v latinskoamerických tancích Natalije Polujčikové. Správně by se mělo říkat bývalé manželky, protože oficiálně jejich svazek skončil v roce 1999. Jenže Sviriděnkovo okolí je přesvědčené, že rozvod byl fiktivní. Tím spíše, že v letech 2002 a 2005 se páru narodily dvě dcery.

Na jednání kvalifikačního kolegia Sviriděnko tvrdil, že se po rozvodu k ženě na chvíli vrátil, ale po roce 2005 se s ní už nevídal a vůbec neví, co s ní je. Má prý i nového manžela.

Jenže v dobách sociálních sítí je obtížné něco skrývat a zakázat dětem a manželce Instagram. Novináři vcelku obratem nalezli rodinné fotografie z dovolených v Alpách, ve Spojených arabských emirátech a na dalších místech, které se dost odlišují od Běloruska, kam Sviriděnko podle svých slov jezdí nejčastěji.

Polujčiková, která je majitelkou taneční školy, navíc vlastní čtyři byty v Moskvě, vilu na předměstí a luxusní apartmán v Soči. Kromě toho si v roce 2012 pořídila ve francouzském městě Antibes apartmány za 775 tisíc eur (bezmála 20 milionů korun), což si jen těžko mohla vydělat výukou tanců.

"Už to ani není legrační. Ten chlap má v zahraničí nemovitosti, jezdí po celém světě, ale zahraniční agent jsem já. A tak je to pokaždé," říká novinář Alexej Kovaljov ze serveru Meduza. I on je na seznamu zahraničních agentů.

Rusové a jejich majetky

"Státní propagandisté nám dnem i nocí vyprávějí, jak proradný Západ kuje pikle proti naší zemi. (…) Každý ruský občan, který je aktivní na sociálních sítích, se může stát zahraničním agentem, pokud dostal jakýkoliv převod ze zahraničí - i kdyby to byl narozeninový dárek od příbuzného," vysvětlují novináři ruského serveru Važnyje istorii.

Právě oni byli součástí mezinárodního týmu, který v minulých měsících pracoval na Pandora Papers, uniklých záznamech registrátorů v daňových rájích. "Pandora Papers dokazují, že nehledě na všechny zákazy a hlasitá slova o vlastenectví, kremelská věrchuška a jejich rodiny tajně, přes offshorové společnosti, využívají všechny výhody západního světa," dodávají.

Kromě českého premiéra Andreje Babiše (ANO), jordánského krále Abdalláha II. nebo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se v dokumentech objevuje i celá řada jmen z Ruska. Třeba rodina Sergeje Čemezova, šéfa státního, především zbrojařského koncernu Rostech vlastní na Západě majetky za 22 miliard rublů (přes deset miliard korun) - včetně 85 metrů dlouhé jachty Valerie a vily na Azurovém pobřeží v přepočtu za 381 milionů korun.

Dcera a zeť šéfa monopolního přepravce ropy Transněfť Nikolaje Tokareva, bývalého kolegy Vladimira Putina z KGB, si zase pořídila mnohamiliardové nemovitosti v Rusku a v zahraničí. Jak ukázaly Pandora Papers, na Tokarevovy příbuzné byly skrze složitou síť zapsány společnosti, které byly dodavateli Transněfti a získávaly obří kontrakty. Ostatně jeho dcera získala občanství Kypru těsně před tím, než na Tokareva byly uvaleny západní sankce.

A v uniklých dokumentech jsou i lidé jako Petr Kolbin, Putinův přítel z dětství, kterého opoziční média označují za držitele Putinova majetku.

Vězení kvůli pár korunám

"Kvůli miliardám, které vyvedli z Ruska na účty západních bank, jim nic nehrozí. Nás kvůli pár korunám ze zahraničí mohou nejdříve označit za zahraniční agenty a potom zavřít do vězení," píše k tomu server Važnyje istorii.

Kromě něj jsou na seznamu zahraničních agentů téměř všechny investigativní weby. Například The Insider, který spolupracuje s mezinárodní vyšetřovací skupinou Bellingcat mimo jiné na případu otravy ruského opozičníka Alexeje Navalného, a také zmíněný Proekt.

Kreml zjištění Pandora Papers odmítá. "Zatím se mluví o jakýchsi takových tvrzeních, u nichž není jasné, na čem jsou založené. A to samozřejmě není důvod k jakýmkoli kontrolám. Nejprve by přece jen měla předcházet nějaká seriózní publikace," řekl například Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na dotaz, zda na základě zveřejněných materiálů začne v Rusku vyšetřování.