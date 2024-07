Zákulisní hráč. Biden dál slábne a Obama je na telefonu, USA spekulují o jeho roli

Joe Biden má za sebou jednu z nejdůležitějších tiskových konferencí ve funkci amerického prezidenta. Dva týdny po fiasku v debatě se svým vyzyvatelem Donaldem Trumpem se snažil přesvědčit voliče, že má dost sil vyhrát listopadové volby a sloužit další roky v Bílém domě. Odboj proti němu v jeho Demokratické straně ale mezitím dál sílí. Svou roli v něm hraje i exprezident Barack Obama.

Jednaosmdesátiletého Bidena jeho spolupracovníci v poslední době drželi stranou spontánních veřejných vystoupení, ve čtvrtek večer ale americký prezident udělal výjimku. Na své první tiskové konferenci v tomto roce, konané po summitu NATO, asi hodinu odpovídal na otázky novinářů.

Spolustraníky nervózní z jeho kondice a upadající voličské podpory úplně uklidnit nedokázal. Biden se přeřekl a omylem o viceprezidentce Kamale Harrisové mluvil jako o Donaldu Trumpovi. Jeho výkon byl ale podle amerických médií mnohem energičtější a lepší než v debatě s republikánským sokem.

Biden znovu zopakoval, že je tím nejlepším kandidátem, který může v listopadu zvítězit nad Trumpem. "Porazil jsem ho jednou a porazím ho znovu," vzkázal s tím, že odstoupit z voleb nehodlá.

Podle americké televize CNN prezidentovo vystoupení pravděpodobně názory klíčových kongresmanů a špiček Demokratické strany příliš nezmění. "Demokraté, kteří chtějí, aby Biden odstoupil, se mohou opřít o pozoruhodný slovní přehmat, kterého se dopustil na začátku tiskové konference, zatímco Bidenovi příznivci budou poukazovat na čas, který strávil obratným odpovídáním na různé otázky týkající se zahraniční politiky," zhodnotila CNN.

Stanice NBS News informovala, že po tiskové konferenci se k "odboji" proti Bidenovi přidali nejméně další tři demokratičtí kongresmani. "Je čas odejít," prohlásil Jim Himes, vlivný kongresman a člen sněmovního výboru pro zpravodajské služby.

Demokraté přiznávají, že straně dochází čas a je potřeba, aby se případná výměna Bidena uskutečnila co nejdřív. Týdenní sjezd, který oficiálně určí kandidáta do prezidentských voleb, začne 19. srpna v Chicagu. Po něm už by strana přepřahávala jen velmi obtížně.

Logickou náhradnicí do bitvy o Bílý dům by byla současná viceprezidentka Kamala Harrisová, byť podle průzkumů patří spíš mezi nepopulární politiky. Deník The New York Times napsal, že zatímco prezident bojuje o svou politickou budoucnost, stratégové Bidenovy kampaně si v tichosti testují sílu Harrisové v možném souboji s Donaldem Trumpem. Podle listu to jen svědčí o velké nejistotě ve straně.

Klíčovou roli v tom, jestli Biden nakonec stáhne svou kandidaturu, může sehrát také Barack Obama. Bývalý prezident se zatím na veřejnosti drží zpátky, podle stanice CNN ale vyjádřil obavy, zda je Biden schopen Trumpa porazit. Jeho skepse vůči kandidatuře současného prezidenta je ve Washingtonu veřejným tajemstvím.

Obama také o Bidenovi soukromě hovořil s bývalou šéfkou Sněmovny reprezentantů a jednou z nejvlivnějších političek strany Nancy Pelosiovou, která je k prezidentově snaze dál pokračovat v kampani nedůvěřivá.

Lidé, kteří s Obamou hovořili, tvrdí, že exprezident v posledních dnech přijímá spoustu telefonátů. Když mluví s dárci a představiteli Demokratické strany, více naslouchá, než mluví. Pečlivě se vyhýbá vyjádření svých postojů.

Někteří demokraté prý spoléhají na Obamu, že by mohl Bidena přesvědčit, aby nakonec do voleb nešel. Další vlivní straníci pak neskrývají naštvání na prezidentovy nejbližší spolupracovníky za to, že Bidena drželi stranou veřejného vystupování a tajili jeho slábnoucí kondici.

Velká pozornost se soustředí také na šéfa demokratů v senátu Chucka Schumera. Ten veřejně prohlásil, že je "s Joem", avšak v soukromí naznačil, že je otevřený kandidatuře, kterou nepovede Biden.

Lidé z okolí Donalda Trumpa si jsou mezitím podle New York Times jistí, že exprezident ve volbách Bidena s přehledem porazí. "Z jeho solidního výkonu na tiskové konferenci jsou nadšení, protože ho vnímají jako dostatečně silný, aby udržel jeho kandidaturu při životě," cituje list svůj zdroj.

