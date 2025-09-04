Zahraničí

Oceňujeme Slovensko za věrné přátelství s Čínou, řekl Ficovi čínský prezident

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Čínský prezident Si Ťin-pching oceňuje Slovensko za to, že zůstává věrné svému přátelství s Čínou. V Pekingu to při setkání řekl slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, napsala agentura Reuters. Doufá prý také v další podporu Bratislavy při rozvoji vztahů mezi Čínou a Evropskou unií.
Foto: Reuters

Peking podle agentury počítá s tím, že některé státy EU, která kvůli obvinění z nekalé soutěže uvalila vysoká cla na čínské elektromobily, se Číny zastanou. Slovensko bylo jednou z pěti zemí unie, které se proti tarifům postavily.

"Mezinárodní společenství potřebuje jednotu a spolupráci více než kdy jindy. Čína doufá, že Slovensko bude i nadále hrát pozitivní roli v podpoře zdravého a stabilního rozvoje vztahů mezi Čínou a EU," zdůraznil čínský prezident.

Čína je podle svého prezidenta ochotna se Slovenskem posilovat výměnu na vysoké úrovni, výměnu zkušeností v oblasti veřejné správy a "prohlubovat vzájemnou politickou důvěru". Naposledy se Fico a Si setkali 9. května v Moskvě na vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války.

Slovensko se stejně jako Maďarsko snaží přilákat průmyslové investice, které by vytvořily pracovní místa od čínských firem prodávajících do Evropy. Bratislava však na rozdíl od Budapešti pomalu těží z čínské ekonomiky a teprve loni se jí podařilo povýšit vztahy na strategické partnerství. Obě evropské země také udržují úzké vztahy s Ruskem, které pokrývá většinu slovenských potřeb ropy.

Premiér Fico je v Číně od úterý, kdy hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tomu poděkoval za dodávky ruského zemního plynu a vyslovil se pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi, což slovenská opozice kritizovala. Předseda slovenské vlády se následující den s Putinem nebo například severokorejským vůdcem Kim Čong-unem účastnili velké vojenské přehlídky, kterou si Čína připomněla 80 let od konce druhé světové války.

Fico se ve středu setkal i s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, jehož zemi by podle státních médií mohl navštívit. Slovenský premiér v pátek plánuje setkání také s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským na východě Slovenska.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Čína Robert Fico Si Ťin-pching Slovensko

