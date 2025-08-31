Húsíové v Jemenu vtrhli do kanceláří OSN, zadrželi nejméně 11 zaměstnanců

Tiskové agentury už odpoledne informovaly o raziích povstalců v kancelářích Světového potravinového programu a Dětského fondu OSN (UNICEF), které dávají do souvislosti se zabitím předsedy povstalecké vlády Ahmada Rahavího a několika ministrů při čtvrtečním izraelském úderu.
"Důrazně odsuzuji novou vlnu svévolného zadržování pracovníků OSN v Saná a Hudajdě, jakož i násilné vniknutí do prostor OSN a zabavení majetku OSN. Zadrženo bylo nejméně 11 pracovníků OSN," uvedl Grundberg v prohlášení s tím, že požaduje jejich "okamžité a bezpodmínečné" propuštění.
V podobném duchu se vyjádřil i generální tajemník OSN António Guterres, který rovněž vyzval k propuštění zadržených zaměstnanců OSN. "Ostře odsuzuji svévolné zadržení nejméně 11 členů personálu OSN ve dne 31. srpna úřady Húsíů," uvedl Guterres, který zkritizoval také zabavení majetku OSN.
Mluvčí Světového potravinového programu Abeer Etefaová už odpoledne AFP sdělila, že místní bezpečnostní složky dnes ráno provedly zátah v kancelářích agentury v Saná a zatkly jednoho ze zaměstnanců. Terčem razií se staly také kanceláře Dětského fondu OSN, uvedl jiný představitel OSN a také zástupce Húsíů, kteří hovořili s agenturou AP pod podmínkou zachování anonymity.
Bezpečnostní zdroj agentury v Saná poté agentuře AFP řekl, že při nedělních raziích bylo zatčeno sedm zaměstnanců potravinového fondu a tři pracovníci UNICEF.
Nedělní razie jsou dalšími z mnoha zásahů povstalců proti OSN a dalším mezinárodním organizacím, které působí v oblastech, jež jsou pod kontrolou Húsíů. Ti už v minulosti zadrželi desítky zaměstnanců OSN stejně jako pracovníky humanitárních a občanských skupin či dnes již uzavřeného amerického velvyslanectví v Saná. Když letos v lednu povstalci zadrželi osm zaměstnanců OSN, pozastavila organizace svou činnost v provincii Saada, baště Húsíů na severu Jemenu.
Raziím předcházely čtvrteční izraelské vzdušné údery, při nichž zahynul premiér Rahaví. Mezi oběťmi byli také ministr zahraničí, vicepremiér a ministr pro místní rozvoj, ministři energetiky a turismu a také vlivný náměstek ministra vnitra, píše AP s odvoláním na dva zdroje z řad povstalců a rodiny obětí. Ministr obrany podle nich útok přežil a samotný ministr vnitra, jedna z nejvlivnějších postav hnutí, se čtvrtečního jednání vlády nezúčastnil.
Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 je Raváhí nejvyšším politickým představitelem Húsíů, o němž je známo, že byl zabit při izraelském úderu, píše AFP. Čtvrteční údery proti členům vlády podle AFP rozhněvaly vedení povstalců, kteří pohrozili zintenzivněním útoků proti Izraeli a začali hromadně zatýkat. Bezpečnostní zdroj AFP v sobotu řekl, že Húsíové zatkli v Saná, v Amránu na severu země a Dhamáru na jihozápadě desítky lidí "podezřelých ze spolupráce s Izraelem".
Húsíové, financovaní a vyzbrojovaní Teheránem, ovládají sever Jemenu a jemenské pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele. Mnohokrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Húsíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.
Britská vojenská námořní služba UKMTO večer oznámila, že obdržela hlášení o incidentu v Rudém moři nedaleko saúdskoarabského přístavu Janbú. Ten leží asi tisíc kilometrů od jemenských hranic. Plavidlo ohlásilo "dopad neznámého projektilu do moře a hlasitou ránu v těsné blízkosti lodi", uvedla UKMTO s tím, že posádka je v bezpečí a loď pokračuje v plavbě. K incidentu se nikdo nepřihlásil a nebylo bezprostředně jasné, kdo je za něj zodpovědný.