Obří zátah na berlínské podsvětí. Policie dopadla gangstery díky jejich telefonům

V centru celého případu stojí asi čtyřicetiletý muž původem z Libanonu, který žije už desítky let v Německu. Patří k takzvanému klanu Remmo, organizované skupině lupičů a obchodníků s drogami.

Do pozornosti médií i mimo Německo se rodinný klan dostal krádeží historických šperků z klenotnice v Drážďanech v listopadu 2019. Z klenotnice Grünes Gewölbe tehdy zmizely cennosti v hodnotě miliardy eur (až 26 miliard korun). Tři členové klanu byli od té doby zadrženi.

V Bejrútu narozený Nasser R. ale spravedlnosti unikal, a to i přesto, že seznam jeho podezřelých aktivit dál narůstal. Loni v listopadu se jeho klan střetl s konkurenty z Čečenska. Po bitce ve večerce v berlínské čtvrti Neukölln zůstalo na místě několik zraněných. Obzvlášť brutálně si podle dostupných informací počínal právě Nasser R.

Živí se hlavně obchodem s drogami: obhospodařuje plantáže s marihuanou a provozuje taxislužbu kombinovanou s rozvozem kokainu.

Kdo je Nasser R.?

Do Německa přišel ještě jako dítě v roce 1982, a to s celou rodinou. Už jako mladistvý měl problémy se zákonem, v roce 1995 byl odsouzen za obchodování s heroinem. Podle vyšetřovatelů se "nedostatečně integroval" a vyzvali ho, aby s ohledem na "veřejnou bezpečnost" opustil Německo. Jenže k tomu za 25 let stále nedošlo, protože Nasser R. nemá libanonské cestovní doklady.

Místo toho se z něj stal vlivný hráč berlínského podsvětí, popisuje týdeník Spiegel "typickou kariéru delikventního potomka klanu". Seznam jeho přečinů je dlouhý, patří mezi ně podvody, ozbrojené krádeže, úplatky i zmíněné obchodování s drogami.