Alkohol i prášky na uklidnění. Fotograf zachytil, co zbylo v zákopech po útěku Rusů

Podvozky pásových bojových vozidel pěchoty pořizovaných ze Švédska by měl vyrábět státní podnik VOP CZ. Do plánovaného tendru by se mělo zapojit přes 30 českých podniků. Vládu o tom ve čtvrtek informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ministerstvo obrany plánuje, že nejpozději do konce listopadu požádá Švédsko o podání nabídky, smlouva by mohla být podepsána v první polovině příštího roku. Uvedl to mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský, podrobnosti ministerstvo uvedlo i na svém webu www.army.cz.

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině července. Česká armáda požaduje 210 vozidel.

Česko začalo se švédskou stranou jednat na začátku září, a to s představiteli švédské vládní vyzbrojovací agentury FMV a společností BAE Systems. Tématy byly jak základní parametry průmyslové spolupráce, tak právní aspekty nebo časový harmonogram.