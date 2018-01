AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Poprvé za 152 let se Měsíc ukázal v celé své kráse, během jediné noci totiž prošel hned třemi fázemi. Jednak se přeměnil v superměsíc, což označuje situaci, kdy se Měsíc nachází nejblíže Zemi. Zároveň se dostal do fáze modrého Měsíce, tedy stavu, kdy dojde ke dvěma úplňkům během jednoho kalendářního měsíce. Do toho bylo možné pozorovat na obloze ještě krvavý úplněk, tedy úplné zatmění Měsíce. "Trojitý" jev byl nejlépe viditelný pro obyvatele Severní Ameriky, Asie, Aljašky nebo Austrálie. Z území České republiky vidět nebyl.

autor: Zahraničí | před 13 hodinami

