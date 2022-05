"Nečekali, že vydržíme tak dlouho." Poslední obránci z Azovstalu promluvili na videu

Zatímco ulicemi Mariupolu pochodují ruští vojáci, v komplexu oceláren Azovstal dál zůstávají obránci přístavního města na jihu Ukrajiny. V huti zůstává už jen několik posledních civilistů a bojovníci z pluku Azov se nechtějí vzdát. Na zcela výjimečné tiskové konferenci, kterou několikrát přerušilo ostřelování jejich krytu, novinářům popsali, jak to na místě vypadá.

"Dokud budeme naživu, budeme bojovat," řekl na tiskové konferenci zástupce velitele pluku Azov, kapitán Svjatoslav "Kalyna" Palamar. Ukrajinci se s novináři spojili přes videohovor v neděli 8. května. "Jsme pod neustálým ostřelováním, tak už musíme začít," uvedl hned na úvod téměř dvouhodinového přenosu Palamar.

Jeho jednotka tvoří společně s policisty, pohraničníky a námořní brigádou poslední obranu Mariupolu. Kromě komplexu oceláren celé město dobyla ruská okupační armáda, a tak jsou vojáci téměř neustále ostřelováni. Někdy i stokrát za den.

"Před dvěma dny, když byl takzvaný klid zbraní, zemřeli tři nebo čtyři naši vojáci," uvedl Palamar s tím, že nejméně šest dalších bylo zraněno, zatímco pomáhali transportovat civilisty. "Taková byla cena za evakuaci civilistů pryč z oceláren."

Z huti se tak podařilo evakuovat asi 300 lidí, kteří se na místě skrývali, ačkoliv část z nich skončila podle vojáků v Rusku. "Kromě vojáků zůstává v krytech nejméně 100 civilistů. To však nesnižuje intenzitu útoků ze strany okupantů," napsal v úterý na síti Telegram poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko.

Ostřelování Azovstalu pokračovalo i během nedělní tiskové konference, a proto po několika minutách musel Palamar novináře opustit a na otázky nechal odpovídat většinu času poručíka Ilju Samojlenka. I ten se opakovaně odpojil, někdy kvůli nestálému internetovému připojení, jindy kvůli urgentní situaci v areálu.

Vojáci z pluku Azov jsou ale podle svých slov připraveni bránit poslední mariupolskou baštu odporu dál. Samojlenko přiznal, že pobyt většího počtu civilistů komplikoval jejich operace, protože se o ně museli starat a nemohli naplno využít vojenskou sílu. Navíc přišli o část zásob. Zdůraznil ale, že to byla jejich povinnost.

Fakta o ocelárnách Azovstal V areálu s rozlohou 11 kilometrů čtverečních jsou výrobní haly, silnice, koleje. Azovstal je z jedné strany obklopený obydlenou aglomerací a na jihu přiléhá k Azovskému moři. Severní část areálu je ohraničena řekou Kalmius.

Tunely pod areálem, které zahrnují prostory pro pěší nebo pro vedení kabelů a potrubí, jsou podle tisku dlouhé 24 kilometrů.

Roční výrobní kapacity Azovstalu byly 5,7 milionu tun železa, 6,2 milionu tun oceli a 4,7 milionu tun válcovaných výrobků. Dodával hlavně výrobky pro železnice, výrobu lodí a strojírenství.

Před válkou vyvážela společnost své výrobky do 70 zemí světa, k největším trhům patřily Turecko, Itálie, Británie i Rusko. Zaměstnávala téměř 11 000 lidí. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) činil v roce 2020 168 milionů dolarů oproti ztrátě 127 milionů dolarů v roce 2019.

Podnik byl kritizován ochránci přírody za znečišťování ovzduší, podle vlastních údajů se mu ale daří emise snižovat. Zdroj: ČTK

"(Ukrajinská) vláda oslavuje osvobození malých skupin lidí. Ale ta stejná vláda dopustila, že zemřelo přes 25 tisíc lidí v Mariupolu," zlobí se Samojlenko. Jeho slova vycházejí z týden starého oznámení mariupolských úřadů o počtu obětí.

Stejně jako jeho spolubojovníci má pocit, že na ně Kyjev zapomněl. Obléhání přístavního města ruskou armádou trvá už dva a půl měsíce a vojáci za tu dobu prý nezískali žádné zásoby ani vybavení.

Čekat na smrt, nebo bojovat

Samojlenko odmítl novinářům sdělit, kolik bojovníků zůstává v Azovstalu nebo jak dobře jsou vybaveni, protože by to mohlo ohrozit jejich životy. Zdůraznil však, že jsou stále schopni pokračovat v boji. "Nikdo nečekal, že vydržíme tak dlouho, ale my tu pořád jsme," říká zamračený vousatý muž. Ukrajinská armáda už dříve zmínila, že bojovníků může být okolo dvou tisíc, ale přesná čísla nejsou známá.

"Situace je velmi kritická, ale máme v podstatě jen čtyři možnosti, jak se zachovat," vypočítává poručík. "Můžeme se prostě smířit se situací, složit zbraně a čekat, než vyhladovíme nebo než na nás spadne bomba. Nebo se můžeme pokusit zbaběle utéct a myslet pouze na svůj život. My jsme ale plně obklíčeni, frontová linie je teď 100 kilometrů daleko, takže je nemožné se dostat pryč. Tahle možnost by buď přinesla hanbu, nebo smrt. Taky můžeme složit zbraně a vzdát se. Poslední možností je zůstat a bojovat."

Samojlenko dodává, že pluk Azov od začátku věděl, že jejich šance na přežití jsou malé. "Můžeme zemřít kdykoliv, tak nemrhejte naším úsilím," vzkazuje. Podle něj se pluku povedlo výrazně oslabit ruskou armádu u Mariupolu a tvrdí, že zabili na 1500 ruských vojáků a zničili 16 tanků. Informaci však nelze nezávisle ověřit.

"Nebojujeme jen za Ukrajinu, bojujeme tu za celý svobodný svět," doplňuje. Emoce - kromě zlosti vůči ruské armádě - ale v podstatě neprojevuje. I současnou situaci prý vnímá jako svou povinnost, obrana města byla pro něj jen uposlechnutím rozkazů. "Hodně lidí tvrdí, že jsme legendy, že jsme hrdinové. Je pravda, že hodně hrdinů tady bojuje vedle mě. Ale jen děláme svou práci. Mnoho lidí za to položilo život."

Členové pluku Azov by rádi evakuovali zraněné vojáky, což je ale za současné situace téměř nemožné. Minulý týden to přiznal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v sobotu uvedl, že Ukrajina připravuje plán, jak z Mariupolu a okolí dostat zraněné bojovníky i zdravotníky. "Pracujeme také na tom, abychom evakuovali naši armádu. Všechny hrdiny, kteří bránili Mariupol," prohlásil prezident.

Video: Zdevastovaný hutnický komplex Azovstal v Mariupolu na záběrech z dronu