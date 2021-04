Policista obžalovaný z vraždy černocha Floyda odmítl svědčit, soud se chýlí ke konci

Bělošský expolicista Derek Chauvin odmítl svědčit v soudním procesu, v němž čelí obviněním z vraždy a zabití černocha George Floyda, jehož smrt loni vyvolala mezinárodní vlnu protestů. Chauvin ještě svou verzi událostí z minulého května veřejně nepředstavil. Obžaloba i obhajoba soud ve čtvrtek informovaly, že nehodlají předvolat další svědky. Na řadě jsou tak závěrečné řeči, jež zazní v pondělí.

Bývalý policista soud informoval, že hodlá využít svých práv garantovaných pátým dodatkem americké ústavy a nevystoupí tak jako svědek v případu, v němž je sám obžalovaným. "Je tedy vaše rozhodnutí nesvědčit?" zeptal se soudce Peter Cahill. "Je, vaše ctihodnosti," odpověděl Chauvin.

Podle AP se o možné výpovědi obžalovaného v tomto ostře sledovaném případu v posledních týdnech živě spekulovalo. Na lavici svědků by totiž čelil velkému riziku. Pokud by vypovídal, musel by se zřejmě vypořádat s tvrdým křížovým výslechem, při němž by obžaloba mohla přehrávat video z jeho zákroku proti Floydovi snímek po snímku a požadovat po něm odpovědi na to, proč zatýkanému stále tlačil kolenem na krk i poté, co se Floyd nehýbal a nereagoval. Chauvin však mohl svou výpovědí rovněž získat sympatie poroty, naznačit svou případnou lítost či soustrast.

Bývalý policista na veřejnosti k případu nikdy nepromluvil. Jediný jeho komentář, který se objevil před soudem, pochází z kamery na výstroji jednoho ze zasahujících policistů. "Musíme mít toho chlapa pod kontrolou, protože je to pořádný chlap (…) a vypadá to, že na něčem je," řekl Chauvin jednomu z přihlížejících krátce po naložení bezvládného Floyda do sanitky. Nedlouho poté byl zatýkaný prohlášen za mrtvého.

Devět a půl minuty

Experti předvolaní obžalobou v minulých dnech a týdnech tvrdili, že Floyd zemřel kvůli nedostatku vzduchu, který vznikl, když mu Chauvin devět a půl minuty klečel na krku. Ve středu však odborník předvolaný obhajobou uvedl, že příčinu Floydovy smrti nelze jasně určit. Přispět k ní podle něj mohly mimo jiné jeho dlouhodobé zdravotní potíže, či drogy, které lékaři našli v krvi zemřelého. Roli mohl podle experta sehrát i oxid uhelnatý, který vycházel z výfuku blízko stojícího auta s nastartovaným motorem.

Obhajoba ve čtvrtek informovala soudce Cahilla, že po dvou dnech argumentů nehodlá předvolat další svědky. Obžaloba následně pouze posadila na lavici svědků plicního lékaře Martina Tobina, který se vyjádřil odmítavě k tvrzení o možné otravě oxidem uhelnatým. Porotě sdělil, že rozbory Floydovy krve nic takového nenaznačovaly. Také obžaloba pak uvedla, že nechce předvolat další svědky.

Na pořadu jednání jsou tak nyní závěrečné řeči obou stran sporu, které se čekají v pondělí. Dvanáctičlenná porota, jejímuž etnickému složení vzhledem k rasovému zabarvení celého případu věnovala značnou pozornost veřejnost i odborníci, se pak začne radit o tom, zda Chauvina uznat vinným, či nikoli.

Chauvin sloužil u policejní sboru v Minneapolis 19 let. Loni v květnu byl jedním ze čtyř policistů, kteří byli přivoláni kvůli podezření majitele místní samoobsluhy, že Floyd zaplatil falešnou bankovkou. Na videu natočeném kolemjdoucím je vidět Chauvin, jak klečí na zatýkaném, jenž opakovaně říká, že nemůže dýchat. Záznam zveřejněný na sociálních sítích vyvolal v USA i v jiných zemích masivní vlnu protestů proti policejnímu násilí a rasismu.