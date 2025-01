O zneužívání dětí gangy britská vláda i policie věděly, ale nekonaly

Britská ministryně pro ochranu žen a dětí Jess Phillipsová čelí rostoucímu tlaku poté, co se ukázalo, že loni v říjnu odmítla výzvy k vyšetřování sexuálního zneužívání dětí ve městě Oldham. Zdůvodnila to tím, že odpovědnost za případné šetření by mělo nést místní zastupitelstvo, nikoli centrální vláda.

Její postoj vyvolal pobouření a vedl nejbohatšího muže světa Elona Muska k tomu, aby ji na své sociální síti X označil za ochránkyni genocidních násilníků. Co se tedy děje v Oldhamu, stotisícovém městě na severozápadě Anglie? Věcně se lze odrazit od nezávislé zprávy z roku 2022, která hodnotila historickou ochranu dětí v regionu, kam spadá i Oldham. Ta dospěla k závěru, že práce policie a sociálních pracovníků ohledně vyšetřování a prevence sexuálního zneužívání ve městě se v minulosti ukázala "obecně jako velmi špatná". Související Brity pobouřila zpráva o hromadném znásilňování, Musk vyzval k rozpuštění parlamentu 2:20 Tým vyšetřovatelů se zvlášť zabýval zvěstmi o tom, že se v oldhamských "sociálních bytech, v barech s vodními dýmkami a mezi taxikáři" zneužívají děti. A ačkoliv došel k závěru, že neexistují žádné důkazy o tom, že by se tak dělo "v rozsáhlé míře", vyšetřování odkrylo "závažná selhání v konkrétních případech". Nejzávažnější z nich se týká Shabira Ahmeda, vůdce nechvalně proslulého násilnického gangu z města Rochdale, který byl zaměstnán oldhamskou radnicí jako úředník v oblasti sociálních práv a přidělen do místního pákistánského komunitního centra. Policii se opakovaně donesla znepokojivá oznámení o tom, že Ahmed sexuálně zneužívá děti, za což byl ostatně v minulosti i trestán. Policisté však o tom jeho zaměstnavatele v Oldhamu neinformovali. "Kdyby se tak stalo (zaměstnavatel byl informován - pozn. red.), mohlo se potenciálně předejít tragickému zneužívání dalších dětí," píše se ve zprávě, která selhání úřadů popisuje jako "závažné a opakované". "Přijď, až nebudeš opilá" Hojně citovaný je také případ 12leté dívky s krycím jménem Sophie. Ta přišla na policejní stanici v Oldhamu nahlásit znásilnění, načež jí bylo řečeno, ať přijde, až "nebude opilá". Před policejní stanicí na ni čekali členové pákistánského gangu, kteří ji zavlekli do auta, kde ji následně zneužili znovu. Dívka byla poté převezena do domu, kde byla opakovaně zneužívána dalšími pěti muži. Starosta Velkého Manchesteru Andy Burnham v reakci prohlásil, že "u obětí a zvláště u Sophie" úřady zklamaly a že udělá vše pro to, aby pachatele "těchto odporných zločinů postavil před soud". Burnham v uplynulých dnech také řekl, že vítá diskusi o možném celonárodním šetření násilnických gangů v Británii. Zcela nový vstup do debaty přinesla v úterý profesorka Alexis Jayová, autorka zprávy o nejznámějším případu násilnických gangů z Rotherhamu, kde bylo mezi lety 1997 a 2013 znásilněno více něž 1400 nezletilých dívek. Jayová nesouhlasí s tím, že by se mělo organizovat další šetření, ať už zaměřené na Oldham, nebo celonárodně, ani lokální, ani vládní. Podle ní se o zločinech už teď ví dost a šetření by pouze zpomalilo zavedení opatření, jež jsou nutná pro ochranu dětí v Británii. Jayová se svým týmem v roce 2022 publikovala o problematice obsáhlou zprávu, jejíž závěr varoval, že sexuální zneužívání dětí je v Anglii a Walesu "endemické". Podle Jayové není třeba organizovat další šetření, ale neprodleně konat. Součástí její zprávy je i soubor 20 konkrétních doporučení, která by se měla ve jménu ochrany dětí urychleně implementovat. V listopadu loňského roku ale Jayová prohlásila, že je frustrovaná tím, že dva roky po zveřejnění nebylo z doporučených opatření zavedeno ani jedno.