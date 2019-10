O brexitové dohodě se dnes jednat nebude, rozhodl předseda britské Dolní sněmovny

Podle Bercowa nicméně kabinet premiéra Borise Johnsona může předložit zákon o ratifikaci podmínek odchodu z Evropské unie. "Co se týče podstaty, je dnešní usnesení stejné jako sobotní a (Dolní) sněmovna ve věci rozhodla. Dnešní okolnosti jsou stejné jako sobotní okolnosti," uvedl Bercow.

Britští poslanci se podle parlamentních procedurálních pravidel nemohou zabývat otázkou, ke které už ve stejném legislativním období přijali stanovisko. Při mimořádném víkendovém zasedání parlamentu sice nakonec nedošlo na jasný verdikt o návrhu brexitové dohody jako takovém, Dolní sněmovna ale o věci rozhodla. Poslanci odhlasovali, že dohodu neschválí, dokud nebude její obsah převeden do britského práva.

Příslušný ratifikační zákon bude podle britských médií zveřejněn v sobotu večer. První hlasování v rámci legislativního procesu plánuje vláda na úterý. Bercow v sobotu označil vládní plány v této věci za legitimní.

Johnson chce i přes aktuální komplikace vyvést Británii z EU na základě své dohody v platném termínu na konci měsíce. Takové vyústění je teoreticky stále možné, vláda ale potřebuje v mimořádně krátkém čase 10 dnů prosadit ratifikační zákon. Podle zpravodajské společnosti BBC v minulosti přijímání podobných opatření trvalo i výrazně déle než několik týdnů.

Je velmi obtížné odhadnout, co se stane. To, co je mimořádné, se stává všedním, už to tu nikoho nepřekvapuje, říká diplomat Libor Sečka. | Video: Daniela Drtinová