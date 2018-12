Aktualizováno před 1 hodinou

Někdejší americký ministr spravedlnosti William Barr, který sloužil v administrativě zesnulého prezidenta George Bushe staršího, by se mohl opět do tohoto úřadu vrátit. Napsal to dnes deník The Washington Post s tím, že nynější šéf Bílého domu Donald Trump ho chce na ministerský post navrhnout. Dosavadní ministr spravedlnosti Jeff Sessions před měsícem na Trumpovu žádost rezignoval, úřad nyní dočasně vede Matthew Whitaker.