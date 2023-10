Nová vlna opioidové epidemie zaplavila USA. Na předávkování zemře každý den 300 lidí

Život ročního chlapce ukončila v pátek v New Yorku nebezpečná droga fentanyl. Do těla se mu dostala v jeslích. Další tří děti skončily v nemocnici. Smrt Nicholase Dominiciho ukazuje, jak velký problém opioidy ve Spojených státech představují. Na předávkování zemře každý den průměrně 300 lidí. Většina právě kvůli fentanylu. Zoufalí rodiče žádají lepší zdravotní péči a dostupnou léčbu.

Po smrti malého Nicholase našli policisté v soukromých jeslích kilogram fentanylu ukrytý přímo pod matrací, kde děti spaly. Jesle v Bronxu provozoval od letošního května majitel domu, který pronajímal i některé další pokoje. Úřady přitom před otevřením kontrolovaly, jestli je vše v pořádku.

"Jaký smysl má míchat drogy s dětmi?" citoval Nicholasova otce Otoniela Felize deník New York Times. Synovi by v listopadu byly dva roky.

Případ není ojedinělý. Americká média píší o čtvrté vlně opioidové epidemie. Tedy o nebezpečí drogy, která Spojené státy provází už několik desetiletí. Hlavní roli hraje fentanyl, syntetický opioid rozšířený po celé zemi. Původně se používal jako silné analgetikum, například pro pacienty trpící rakovinou. Je silně návykový, relativně levný a 50krát silnější než heroin, píše stanice BBC.

V pokoji jednoho z nájemníků zmiňované budovy v Bronxu našla policie lisy používané dealery k balení velkého množství drog. Nájemník i pronajímatelka byli obviněni z vraždy za projevení "zvrácené lhostejnosti" při Nicholasově smrti. Sousedé dům znali jako místo drogových dealerů.

V loňském roce způsobily opioidy ve Spojených státech zhruba 75 tisíc úmrtí z předávkování. V New Yorku to bylo podle oficiálních údajů o rok dříve 2668 případů, což je rekordní počet. Fentanyl hrál roli ve většině z nich, především právě v Bronxu.

Čtvrtá vlna epidemie

Droga se k lidem dostává nejčastěji z Mexika. "Nárůst nelegálně vyráběného fentanylu vyvolal ve Spojených státech krizi předávkování nebývalého rozsahu," napsali autoři nové studie Kalifornské univerzity, která ukazuje, jak za posledních deset let počet úmrtí stoupal. Teď se drží na vysoké úrovni.

"Očekávala jsem, že po velkém skoku během covidu tato úmrtnost klesne, protože se vracíme do běžného života," řekla pro stanici CNN Nora Volkowová, ředitelka Národního institutu pro zneužívání drog. "Je pro mě velmi znepokojující, že tato čísla zůstávají tak zvýšená," upozornila.

Zatímco v roce 2010 zemřelo ve Spojených státech na předávkování asi 40 tisíc lidí, v roce 2021 to bylo přes 100 tisíc. Více než dvě třetiny z nich nesly stopy fentanylu. Ten se navíc často užívá v kombinaci s dalšími návykovými látkami, jako jsou kokain nebo metamfetamin.

Kvůli fentanylu přišla o svého syna Seana před šesti lety i Kim Blakeová. Bylo mu 27 let. Vystudovaná lékařka potvrdila, že syn užíval i kokain. "Nepřekvapuje mě, že jsme svědky takového nárůstu kombinací stimulantů a opioidů," řekla pro BBC s tím, že mnozí berou fentanyl spolu se stimulantem pro delší opojení.

Někdy ale lidé nevědí, že v drogách, které berou, fentanyl je. Na látce si vypěstují závislost kvůli tomu, že berou kokain nebo jiné opioidy.

Problémy mají v mnoha amerických státech. Nejvyšší počet úmrtí na kombinaci s fentanylem mají na Aljašce, v Západní Virginii, na Rhode Islandu, Havaji a v Kalifornii. Všechny tyto státy mají historicky vysokou míru užívání drog, uvedla jedna z autorek zmiňované studie Chelsea Shoverová. S fentanylem se užívání drog v těchto oblastech stalo smrtelnějším.

Lepší léčba

Podle Shoverové se opioidová krize obvykle považuje za "problém bílých". To už ale neplatí. Studie odhalila, že Afroameričané umírají na kombinaci fentanylu a jiných drog ve vyšší míře, napříč věkovými skupinami i geografickými hranicemi. "Nyní se infiltroval do černošské komunity a málo lidí o něm mluví."

Problém představuje nedostatečná léčba. "Náš systém léčby poruch spojených s užíváním návykových látek se zaměřuje jen na jednu drogu," uvedla Shoverová. "Mnoho lidí ale užívá více než jeden druh."

Někde léčba chybí úplně. "Potřebujeme, aby všichni pochopili, že porucha způsobená užíváním opioidů je léčitelný zdravotní stav," řekl Caleb Banta-Green z lékařské fakulty Washingtonské univerzity. Podle něj není lidem poskytovaná substituční léčba, které může snížit úmrtnost o polovinu.

Syn Kim Blakové se se závislostí léčil opakovaně. "Ideální by bylo, kdyby se lidem dostalo léčby rychle, kdykoli by o ni stáli. A dlouhodobě," řeka. Pomohlo by mít také prevenční místa, kde by lidé mohli drogy užívat bezpečně, myslí si. "U většiny lidí, se kterými jsem mluvila, jejich děti nechtěly zemřít," dodala.

