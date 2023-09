Regulovaný trh by u kokainu mohl fungovat, tvrdí národní protidrogový koordinátor

Kokain by mohl být po marihuaně další drogou, u které by mohl fungovat regulovaný trh. V rozhovoru pro iDnes.cz to řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. S jeho nápadem ale nesouhlasí někteří členové vlády, ani odborníci na závislosti.

"Myslím, že u kokainu by fungovat mohl (regulovaný trh). Měli bychom regulovat různé látky podle jejich rizik. Budu se dívat úplně jinak na heroin, nebo dokonce fentanyl než na kokain a konopí. Kokain je někde uprostřed, není jedna z těch nejrizikovějších látek," řekl Vobořil. Připustil, že jeho nápad je provokativní a očekává, že se setká s nesouhlasem.

"Prohibiční model je mýtus, nefunguje. Je načase si přiznat, že válku proti drogám jsme prohráli, a je potřeba kapitulovat a udělat nějaké slušné podmínky té kapitulace. Nyní máme v Česku jedenáct procent vězňů za drogové trestné činy, což jsou malí výrobci, pěstitelé trávy, občas nějaký překupník. Ale nesedí tam žádný narkobaron," říká Vobořil. Doplnil, že nyní nepředkládá žádný legislativní návrh, protože není prodiskutovaný.

S nápadem regulovaného zpřístupnění kokainu nesouhlasí vládní politici. "Ani náhodou! Překvapuje mě liberální postoj pana Vobořila, jeho návrh liberalizace konopí má řadu vážných otazníků, mluvit o podobném nápadu u kokainu je nepřijatelné," reagoval vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jeho stranický kolega a ministr zemědělství Marek Výborný na síti X doplnil: "Za sebe a za KDU-ČSL jsem toho názoru, že je na čase hledat skutečného PROTIdrogového koordinátora!"

Návrh odmítá i ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan. "Takovou myšlenku rozhodně nepodporuji, stejně tak ani naše příslušná resortní programová rada STAN," uvedl pro deník.

Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti kvůli užití kokainu byly v letech 2012 až 2020 hospitalizovány jednotky lidí, zatímco kvůli heroinu skončily v nemocnicích desítky a v případě pervitinu stovky lidí. V roce 2021 se smrtelně předávkovalo drogami 64 lidí, z toho kokain měl na svědomí dva životy. Za posledních deset let se kokainem smrtelně předávkovalo sedm lidí, zatímco legální alkohol ročně otráví 300 lidí a dalších 7000 úmrtí ročně má na alkohol návaznost.

Restrikce vůči kokainu a jeho uživatelům jsou ale tvrdé, uvádí deník. V roce 2021 bylo v Česku odsouzeno 63 lidí za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s kokainem a dalších 17 lidí za jeho držení pro vlastní potřebu ve větším než malém množství.

Vobořilův nápad odmítá i Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. "Je zde problém spojený s toxicitou, s dlouhodobým užíváním, které s sebou u mnohých stimulačních látek přináší závažné stavy a komplikace v podobě těžkých paranoidních stavů, neklidu, silné podrážděnosti, rostoucí agrese. Neumím si tedy představit, jak by tohle bylo regulovatelné, pokud by dostupnost těchto látek byla tak vysoká, že by umožnila jejich ještě větší rozšíření ve velkém množství," cituje deník Miovského.

Zaskočen byl i ředitel Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In Jiří Presl. "Kokain se hodně bere, o tom není pochyb. Tolerance vůči němu je obrovská. Je to párty droga dneška, ale že by někdo uvažoval o její legalizaci, to je úplně stejné, jestli si dokážu představit život na Marsu," řekl Presl. Připustil, že kokain ve srovnání s heroinem nebo pervitinem nemá takové dopady na život lidí.

Drogovou politiku v současnosti přehodnocují různé státy světa. Kanaďané v provincii Britská Kolumbie mohou mít legálně u sebe 2,5 gramu kokainu, ve švýcarském Bernu schválili legální prodej kokainu a v Portugalsku platí dekriminalizace drog včetně kokainu už roky.

Vobořil: Stíhání za hrnek konopné masti je zbytečné, prohibice je zločinný nástroj (1. 12. 2021)