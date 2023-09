Vraždy, únosy, korupce. Ekvádor se kvůli banánům a kokainu stává rozvrácenou zemí

Když v polovině srpna policisté v Klecanech zabavili více než půl tuny kokainu, který do Česka doputoval ukrytý v banánech, nešlo o žádnou náhodu. Ekvádorské drogové kartely právě v ovoci, které je jedním z hlavních exportních komodit této jihoamerické země, drogu pašují do celého světa. A z dříve bezpečné země se kvůli byznysu s narkotiky stává rozvrácený stát.

Kokain, který doputoval do Česka, by se dal prodat za několik miliard korun. Podle mluvčí protidrogové centrály Lucie Šmoldasové zřejmě došlo k chybě a někdo balíčky nestihl z banánů vyložit v nizozemském přístavu, kam lodí dopluly.

Před dvěma týdny španělští policisté v banánech našli dokonce 9,5 tun kokainu. Případů bude nejspíš v budoucnu přibývat, jak se ovoce stává čím dál oblíbenějším způsobem transportu pro pašeráky drog. Právě z Ekvádoru pochází asi 30 procent všech banánů, které se ve světě prodávají. Ročně odtud po moři odpluje okolo 6,5 milionu tun tohoto ovoce.

I když se kokain v Ekvádoru příliš nevyrábí, putují sem drogy ze sousední Kolumbie a Peru, popisuje v rozsáhlé reportáži americká agentura AP. Ekvádorské přístavy jsou pro kartely obrovskou příležitostí. Následky ale nesou běžní lidé. Střelba, vraždy, únosy a vydírání se staly součástí každodenního života, zejména v tichomořském městě Guayaquil, které je centrem přepravy banánů.

"Je to odpovědnost každého: toho, kdo kokain převáží, kdo ho kupuje, i toho, kdo ho konzumuje," říká 59letá prodavačka Dalia Changová, která v Guayaquilu žije celý život. "Zničili naši zemi," konstatuje. Podle AP se lidé v Guayaquilu bojí večer chodit po městě, restaurace i bary jsou zavřené.

Ještě před několika lety byl přitom Ekvádor relativně bezpečnou zemí v jinak turbulentním regionu, připomíná deník Le Monde. Ke změnám vlád docházelo mírumilovně a díky penězům z těžby ropy země před 15 lety začala mohutně investovat do sociálních programů i infrastruktury.

Silnou proměnu jen zvýraznila srpnová vražda prezidentského kandidáta Fernada Villavicencia. Politik, který sliboval, že zatočí s korupcí i sílícím organizovaným zločinem, jen několik dní před svou smrtí oznámil, že mu vyhrožuje gang Los Choneros, který je napojený na jeden z nejmocnějších mexických drogových kartelů Sinaloa.

V Ekvádoru se v loňském roce také zdvojnásobil počet vražd, a i letos to vypadá, že padne nový smutný rekord. Úměrně tomu roste i množství zabaveného kokainu. Podle národní policie se ale nezlepšily bezpečnostní složky, jen výrazně vzrostl počet pašovaných drog.

Pěstitelé i policisté

V posledních letech se v Ekvádoru začaly usazovat kartely z Mexika, Kolumbie i Balkánu, protože se v zemi platí americkými dolary a má slabé instituce, které nebyly na organizovaný zločin připravené. Podle místních úřadů se situace zhoršila i kvůli dění v sousední Kolumbii, kde se plantáže osázené keřem koka, ze kterého se kokain vyrábí, přesouvají blíž k hranicím. Je to jeden z důsledků rozpadu Revoluční ozbrojené síly Kolumbie, známé jako FARC.

Banány směřující do Evropy se na plantážích balí do krabic a nakládají do nákladních aut, která je převážejí do obrovských skladů v Guayaquilu a okolí. Tam putují do námořních kontejnerů a lodě s nimi zamíří na východ přes Atlantik.

Možnost pro drogové kartely, jak k banánům propašovat kokain, podle AP nabízejí pěstitelé, vývozci, přepravní společnosti, provozovatelé přístavů, soukromé bezpečnostní společnosti, celníci, zemědělští úředníci i policie.

Někteří pašeráci vytvořili krycí společnosti, aby imitovali legální vývozce banánů, zatímco jiní si koupili skutečné podniky, včetně plantáží. Podpláceli, vyhrožovali nebo unášeli řidiče kamionů a další pracovníky, aby jim pomohli dostat kokain do zásilek. Jiní podplatili nebo zastrašili policisty, celníky nebo ochranku přístavů, aby je při manipulaci s kontejnery nerušili, nebo jim dokonce pomáhali.

Spolupráce firem

Výkonný ředitel Asociace ekvádorských vývozců banánů Jose Hidalgo uvedl, že odvětví je z důvodu velkého objemu zboží vystaveno většímu riziku pašování. "Právě kvůli banánům existuje tolik přístavů. Otevírá to cesty k dalším vývozním produktům," dodal.

Vysvětlil, že vývozci ročně vydají přibližně 100 milionů dolarů na bezpečnostní opatření, která zahrnují kamery na plantážích, sledování nákladních vozidel pomocí GPS a vymezení pozemních tras, které vyžadují policejní hlídky, aby zabránily zločincům v cestě.

Ačkoliv byli někteří vývozci obviněni ze spoluúčasti nebo přímého zapojení do obchodu s kokainem, neexistuje regulace, která by podezřelé firmy zbavila exportní licence, i když jsou opakovaně spojovány s pašováním drog.

"Strašně mi to vadí," řekl majitel jedné z plantáží Franklin Torres. "Moji lidé pracují s banány, nepracují s drogami. Je to stěžejní produkt, nejlepší na světě, a vidět ho takhle zkažený je politováníhodné."

V roce 2021 bylo na celém světě vyrobeno rekordních 2304 tun kokainu, převážně v Kolumbii, Peru a Bolívii. Téměř třetina této drogy zabavené celními orgány v západní a střední Evropě pocházela z Ekvádoru, což je dvakrát více než v roce 2018, uvádí zpráva OSN citující údaje Světové celní organizace.

