Jak opravit gotickou katedrálu: Návod neexistuje, Notre-Dame navíc ohrožuje déšť

Francouzský prezident Macron v projevu k národu řekl, že chce, aby byla obnova požárem poškozené katedrály Notre-Dame dokončena do pěti let. Hasičům se požár podařilo uhasit v úterý dopoledne, konstrukce zůstala uchráněna od celkové zkázy. Požár vypukl v pondělí okolo 18:50 SELČ. Zatím není jasná příčina. Podle zástupce pařížských hasičů mohl oheň souviset s projektem renovace špičky kostelní věže. Foto: Reuters

Paříž se pozvolna probírá z šoku. Postupně sčítá škody na poničené katedrále Notre-Dame a začíná se dívat do budoucna. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že slavnému chrámu opět vrátí jeho krásu. “Katedrálu znovu vybudujeme. Všichni společně. Je to součást francouzského národního pokladu. Vyhlásíme sbírku, která překročí naše hranice,” prohlásil prezident. Jak ale obnovit středověkou gotickou katedrálu po ničivém požáru?

Ze všeho nejdřív musí odborníci zjistit skutečnou míru poškození. Deníku Aktuálně.cz to řekl historik architektury Zdeněk Lukeš. Pokud by se ukázalo, že požár poničil vnitřní konstrukci, katedrála by se musela zcela uzavřít veřejnosti a její oprava by trvala několik let.

Snímky zatím nenasvědčují tomu, že by se nejhorší scénář potvrdil. Přesto se může stát, že některé části středověké budovy poškození neustojí a zřítí se.

Kromě ohně ale katedrálu poničila také voda, kterou hasiči krotili požár. "Už teď je to promáčená budova, takže nejprve bude potřeba ji nějakým způsobem zakrýt. To byl úkol střechy," upozornil pro americkou stanici CNN architekt Johnatan Foyle s tím, že ale právě střecha shořela. "Pokaždé, když zaprší, způsobí to další škodu," dodal.

Katedrála Notre-Dame se začala stavět ve 12. století a dokončena byla o století později. Aby se mohly požárem zničené části obnovit, musí nejprve architekti porozumět tomu, jak se ve středověku gotické katedrály budovaly, píše CNN. Jenže podle Foyla neexistují skoro žádné záznamy ze stavby Notre-Dame. "Víme jen, že se začala budovat v roce 1163, ale nemáme žádné stavební zprávy." Důkazy se skrývají v samotné stavbě, kterou budou muset zkoumat desítky archeologů a architektů, aby pochopili, jak ji opravit.

Ne vždy se ale při tak rozsáhlých rekonstrukcích obnovují originály. Dává se prostor i moderním námětům a umělcům. Ve 40. letech 19. století rekonstrukci Notre-Dame velel francouzský architekt Eugène Viollet-le-Duc, který do ní otiskl své vlastní vize. Postavil například podle svých plánů úzkou věž, která se jako první při pondělním požáru zřítila. Proměnil podobu fasády i interiérů.

"Notre-Dame není budova, která by zůstala zkamenělá v čase," vysvětluje Jonathan Foyle. "Nezůstala stejná od 13. století."

Nedostatek řemeslníků

Opravy by mohl zkomplikovat také nedostatek kvalifikovaných řemeslníků - tesařů, pokrývačů nebo kameníků. Agentuře AFP to řekl Jean-Claude Bellanger, představitel francouzského sdružení řemeslníků a výrobců, které zajišťuje výchovu učňů.

"Kvůli rekonstrukci je potřeba, abychom od září získali do učení 100 kameníků, 150 tesařů a 200 pokrývačů," uvedl Bellanger. Potíž je podle něj v tom, že řemesla jsou málo oceňovaná a mladé lidi nelákají. "Máme firmy, které jsou pro rekonstrukci plně kompetentní, ale krutě nám pro tato řemesla chybějí mladí," dodal Bellanger. Pokud se podle něj situace nezlepší, hrozí, že prioritu dostane Notre-Dame, ale stane se tak na úkor ostatních stavenišť.

Kromě tesařů, pokrývačů a kameníků budou pro renovaci katedrály nezbytní také skláři, umělečtí truhláři a pozlacovači, napsal list Le Parisien.

Skoro miliarda eur

Ničivý požár vyvolal vlnu emocí a solidarity. Vznikají už první sbírky, kam mohou lidé posílat peníze na obnovu pařížské dominanty.

Na opravu katedrály se už sešlo nejméně 900 milionů eur, tedy v přepočtu přes 23 miliard korun.

"Z údajů, které mi každou půl hodinu posílají nadace, vidím, že peníze neustále přibývají. Dnes ráno se blížíme k 900 milionům eur. Myslím, že během dneška překonáme hranici jedné miliardy," uvedl ve středu pro francouzská média Stéphane Bern, který má na starosti nadace. V této částce jsou peníze od velkých firem, ale i anonymních dárců a jednotlivců.

Francouzská vláda v úterý večer spustila speciální webové stránky, přes které mohou lidé darovat peníze.

Francouzi ale nenabízí jen peníze. Francouzská investiční skupina a pojišťovna nabídla 1300 stoletých dubů z Normandie, které by měly sloužit k vybudování krovu. Duby chce darovat také sdružení Fondation Fransylva, která sdružuje 3,5 milionu soukromých majitelů lesů ve Francii.

Zatím není jasné, na kolik rekonstrukce vyjde. Podle prvních odhadů jsou ale škody obrovské.

Mezi úplně prvními vyhlásila sbírku soukromá organizace Fondation du patrimoine, tedy Nadace kulturního dědictví, která má na starosti ochranu a opravu památek ve Francii. "Abychom odpověděli na četné žádosti, tak spouštíme národní sbírku pro rekonstrukci Notre-Dame," uvedla nadace ve svém prohlášení. Francouzská média varují, že kvůli vysokému zájmu lidí mohou její stránky dočasně vypadnout.

Na internetu vznikají spontánně i další menší sbírky. Francouzský deník Le Figaro uvádí, že na platformě Go Fund Me je už asi 50 různých sbírek na podporu poničeného chrámu.

Ničivému ohni bylo v pařížské katedrále Notre-Dame vystaveno sousoší Piety, vzácná Madona s dítětem nebo unikátní varhany a vitrážová okna. | Video: Asociated Press | 01:21

Peníze vybírá také French Heritage Society, organizace sídlící v New Yorku, jež podporuje kulturní a architektonické památky ve Francii. "Notre-Dame je bezpochyby architektonickým zázrakem a památkou, kterou je nutné nyní rekonstruovat," uvedla k tomu Jennifer Herleinová, šéfka nadace.

Nejbohatší Francouzi

Přispět chtějí i nejbohatší Francouzi. Bernard Arnault, který ovládá největší luxusní konglomerát na světě LVMH se značkami, jako je Dior, Givenchy, Sephora, koňak Hennessy nebo třeba šampaňské Moët & Chandon, slíbil přispět 200 milionů eur, tedy 5,2 miliardy korun na "rekonstrukci výjimečné katedrály, symbolu Francie, jejího kulturního dědictví a jednoty".

Také François-Henri Pinault, jenž ovládá módní skupinu Kering, kam patří třeba značka Gucci, přidá 100 milionů eur. Rodina dědiců kosmetického impéria L'Oréal dá 200 milionů eur.

"Tato tragédie se dotýká všech Francouzů. Tváří v tvář takovému dramatu si všichni přejeme co nejrychleji vdechnout život tomuto klenotu našeho kulturního dědictví," prohlásil Pinault, který je známým sběratelem a mecenášem umění.

Sto milionů eur dá také ropná společnost Total. Postupně se přidávají i další podniky. Stavební společnosti Vinci, realitní skupina Groupe Duval nebo banka BNP Paribas hodlají také přispět.

"Vinci navrhuje, aby se všechny stavební firmy ve Francii spojily a společně zrekonstruovaly Notre-Dame," uvedla firma ve svém tiskovém prohlášení.

Potřebné peníze pak slibuje také francouzská liga profesionálního fotbalu nebo různé francouzské regiony. Například Ile de France, který zahrnuje oblast kolem Paříže, dá deset milionů eur, jihofrancouzský departement Alpes-Maritimes pak milion eur. Skládají se i francouzská města. Třeba Toulouse na jihozápadě země přispěje milionem eur.

Francouzská starostka Anne Hidalgová hodlá v Paříži uspořádat mezinárodní konferenci pro dárce. Na ni by se podle jejích slov sešli nejen lidé, kteří chtějí přispět, ale také architekti a další experti.

