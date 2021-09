Nikdo ze Západu nebude Polsko poučovat o tom, co je demokracie, napsal Morawiecki

Polský premiér Mateusz Morawiecki na Facebooku prohlásil, že nikdo nemá právo poučovat Polsko o tom, co je demokracie. Podle agentury AP tak učinil poté, co Evropská unie dala najevo, že kvůli pochybnostem kolem respektování zásad právního státu pokračují diskuse ohledně vyplácení miliard eur z unijních fondů Polsku.

"Nikdo nás nebude učit, co je demokracie a právní stát, protože Polsko má velmi dlouhou a ušlechtilou historii boje proti všem druhům totalit a despotismu," napsal předseda polské vlády v příspěvku, který zveřejnil na svém facebookovém profilu.

"Bojovali jsme za právní stát a demokracii během strašných let komunismu, ale máme mnohem delší tradici demokracie a nechceme, aby nás kdokoli na západě Evropy poučoval o tom, co je demokracie, o tom co je právní stát, protože my to víme lépe," dodal Morawiecki.

AP připomněla, že eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni před dvěma dny řekl, že polskou vládou vyvolaná polemika kolem nadřazenosti unijního nebo národního práva je jen jedním z diskutovaných témat před uvolněním miliard eur Polsku z unijních fondů na obnovu po pandemii.

Morawiecki se na jaře obrátil na polský ústavní soud, aby se vyjádřil k tomu, zda má polská ústava přednost před právem Evropské unie. Učinil tak po březnovém rozhodnutí Soudního dvora EU, jež se týkalo polské justiční reformy. Ta je dlouhodobým jablkem sváru mezi Varšavou a Bruselem. Polská vláda tvrdí, že reforma má vést k větší efektivnosti soudů, její kritici v ní však vidí snahu vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) ovládnout polskou justici.

Polský ústavní soud vynesení svého verdiktu již několikrát odložil. Naposledy toto úterý, kdy další jednání odročil na 22. září.