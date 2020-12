Nigérie se raduje. Týden po únosu se vrátilo domů přes 300 školáků

Týden po svém únosu se v pátek více než 300 unesených nigerijských chlapců vrátilo domů. K únosu stovek školáků se přihlásila radikální skupina Boko Haram, armáda ve čtvrtek ohlásila osvobození 340 hochů.

Dějištěm únosu byl 11. prosince severonigerijský stát Katsina a tamní guvernér ve čtvrtek řekl, že se vojákům podařilo osvobodit 344 chlapců. V pátek je autobusy a kamiony dopravily k úřadu katsinského guvernéra. Jak napsala agentura Reuters, mnozí dorazili bosí, v zaprášených šatech a někteří vypadali unaveně.

Venku se shromáždili příbuzní a čekali, až budou hoši moci odejít za nimi. Detaily únosu nejsou stále plně jasné, píše Reuters. Není jisté, kdo přesně chlapce zajal, zda bylo zaplaceno výkupné, ani to, zda únosci stále některé rukojmí drží.

Ve čtvrtek únosci zveřejnili video, na němž jeden z unesených hochů tvrdí, že patří k 520 uneseným žákům. Uvedl také, že někteří byli zabiti.

Agentura AFP získala informaci, že se na únosu podíleli i vůdci několika ozbrojených gangů, které útočí na obyvatele severozápadní Nigérie. Unášejí lidi a požadují za ně výkupné, kradou také dobytek.

Několika chlapcům se podařilo utéct. Řekli, že hned v pátek únosci rukojmí rozdělili do několika skupin.

Jeden z hochů řekl v pátečním rozhovoru s místní televizí, že únosci chlapce bili a že se označili za členy Boko Haram, ale on si myslí, že to byli "ozbrojení bandité". "Bili nás ráno a každý večer. Hodně jsme trpěli, jídlo nám dávali jednou denně, vodu dvakrát. To není Boko Haram, jsou to malí, slabí kluci s puškami," sdělil bývalý rukojmí.

Bezpečnost na severu Nigérie se zhoršuje od roku 2015, kdy do funkce nastoupil současný prezident Muhammadu Buhari, přestože si boj proti Boko Haram stanovil jako hlavní cíl svého působení.