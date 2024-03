Ani tomu nechci věřit. Ukrajinští dělostřelci bijí na poplach, čísla jsou alarmující

Ukrajina může brzy čelit kritickému nedostatku dělostřelecké munice potřebné k obraně proti ruským útokům. Navzdory tomu vojáci bojující proti okupantům tvrdí, že naději na vítězství jim situace nevzala. "Dřív nebo později si vezmeme území zpět," říká šéf dělostřelců z 43. brigády.

Příslušníci dělostřelecké jednotky, s nimiž promluvili reportéři z agentury Reuters, operují zhruba dvacet kilometrů od frontové linie u Bachmutu. Jednotce, která mimo jiné obsluhuje samohybné houfnice Panzerhaubitze 2000, dochází munice. "Nevím, co se stane, když se dodávky střeliva zastaví. Ani nechci věřit tomu, že by se to mohlo stát," přiznává velitel přezdívaný "Rys", který má jednotku pod taktovkou od začátku plnohodnotné invaze.

Devětadvacetiletý dělostřelec uvedl, že zásoby jeho brigády se oproti dřívějšku výrazně snížily. "Dříve to bylo úplně jiné číslo. Náš sklad byl plný munice. Teď nám zbylo asi dvacet procent z toho, co jsme měli. A dodávky jsou mnohem méně časté než dříve," přiznává tváří tvář obrovské přesile alarmující nedostatek nábojů a dalšího vojenského vybavení.

Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov v minulém týdnu upozornil na to, že nedostatek munice, který označil za "hlad po nábojích", je pro kyjevské jednotky velkým problémem.

V předvečer druhého výročí začátku invaze podepsala Severoatlantická aliance kontrakt v hodnotě 1,1 miliardy eur (přibližně 28 miliard korun) na stovky tisíc dělostřeleckých nábojů. Část z nich připadne Ukrajině.

"Mít více munice, byli bychom schopni pomoci pěchotě podstatně více. Mohli jsme pomáhat déle a možná i změnit výsledek na některých místech frontové linie," říká "Rys". Zda by vyšší četnost dodávek střeliva mohla zvrátit ztrátu Avdijivky, se odhadovat neodváží. "Bohužel, nepřítel má pětkrát více živé síly," podotýká.

Oslovení dělostřelci tvrdí, že si zatím vystačí s tím, co mají. "Nepřítele ničíme každý den. Jejich živá síla není nekonečná," řekl Rys. "Dříve nebo později si své území vezmeme zpět a nepřítele zaženeme. O tom nepochybujeme," dodal.

