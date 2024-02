Hluboko v týlu nepřítele. Ukrajinci popsali hon za tím, co je pro Rusy nejcennější

Ukrajinská průzkumná jednotka 45. samostatné dělostřelecké brigády využívá na východní frontě bezpilotní letouny s pevnými křídly. Sbírá díky nim nejnovější informace o těžkých zbraních a pohybu Rusů, kteří už druhým rokem vedou plnohodnotnou agresi na Ukrajině.

Drony využívají obě strany: agresor i obránce. Bezpilotní stroje umožňují ničit cíle v hodnotě stonásobku hodnoty jich samých, jako jsou systémy protivzdušné obrany nebo moderní radary. "Je to neustálý závod. Snažíme se vyrábět více vylepšených dronů, protivník se ale snaží držet krok. Bezpilotní letoun je nástroj, který poskytuje nejvíce průzkumných údajů, a to i z hlubokého týlu nepřítele," popisuje ukrajinský vojenský operátor Jurij.

Bezpilotní letouny s pevnými křídly jsou schopné létat na velké vzdálenosti, shromažďují údaje z týlu nepřítele, kde ruské síly drží většinu svého arzenálu. Z tohoto důvodu jsou prioritním cílem. "Pokud nás odhalí, je pro ně výhodnější ostřelovat naše pozice než nějaké opěrné body," myslí si Vasyl, další člen 45. samostatné dělostřelecké brigády.

"Podle toho, co vidíme, opevňují své pozice. Neustále kopou nové zákopy, nové zemljanky, opevnění pro zbraně. Je to poziční válka, nepřibližují se s těžkými zbraněmi příliš. Místo toho posílají do útoku pěšáky a zbraněmi je kryjí. Do ofenzivy jich pošlou jen několik. Jinak jsou zbraně většinou umístěny v týlu," popisuje své poznatky z dronového průzkumu Vasyl.

Podle Vasyla je to proto, že se Rusové bojí, aby nepřišli o své nejcennější zbraně. Když vyšlou těžkou techniku, jako je třeba tank, najde si ji lehký ukrajinský dron a tank zničí. "Důležité je, že aktualizujeme průzkumné údaje. Není to tak, že jsme něco našli a hotovo. Můžeme pozorovat pohyb nepřítele, kde se objevil nebo zmizel, změny, ke kterým došlo. Dává nám to více informací o jeho plánech," tvrdí voják Jurij.

Rusko ale také rozšířilo vlastní flotilu bezpilotních letounů a zlepšilo svou schopnost blokovat ukrajinské drony prostřednictvím elektronického boje. I tak ale bezpilotní letouny zůstávají nedílnou součástí ukrajinského válečného úsilí. "Ve srovnání s Ruskem jsme menší země s méně lidmi a zdroji, takže musíme používat technologie, abychom mohli čelit nepříteli. Přicházet s nějakými novými věcmi, novými způsoby vedení války," dodává Vasyl.

