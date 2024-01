Ztratit letoun znamená přijít o munici. Ukrajinci vedou boj s nekvalitními drony

Válka na Ukrajině je kombinací moderní strategie i "staré školy". Obě strany konfliktu ve velkém budují zákopy a opevňují svá stanoviště, současně však využívají moderní technologii, jako například drony. Podomácku vyrobené letouny od dobrovolníků mohou v boji způsobit velký problém. S každým ztraceným zařízením totiž přichází vojáci o munici, která Ukrajině dochází.

Poblíž frontové linie si ukrajinský voják, kterému ostatní členové jednotky přezdívají "Sam", nasazuje FPV brýle. Díky nástroji, který v reálném čase přenáší video z kamery dronu přímo před oči vojáka, by se měl lépe orientovat na bojišti. To by však zařízení, pomocí kterého chce zaútočit na nepřátelské pozice, muselo fungovat. "Není tu žádné video," stěžuje si v reportáži, kterou přinesla agentura Reuters.

Bezpilotní letouny se od února roku 2022, kdy zemi začalo okupovat Rusko, staly zásadní součástí tamní protiofenzivy. Nad pozicemi okupantů na východě a jihu Ukrajiny jich mohou v jednu chvíli létat tisíce. Mnoho z nich sestavili dobrovolníci narychlo a k jejich sestrojení využívají levné materiály.

Kvalita letounů Ukrajině komplikuje snahu provádět průzkum a útočit na pozice nepřítele. I proto vojáci z oddílu "Raroh", který nyní operuje podél východní frontové linie v Doněcké oblasti, upozorňují na to, že by raději měli deset dobře vyrobených dronů než padesát méně spolehlivých.

Další muž z jednotky, voják vystupující pod přezdívkou "Pit", si stojí za tím, že by letouny měly být předem testované. "Zařízení od neověřených výrobců a dobrovolníků musí dostát nějakému standardu. Operátoři potřebují předem vědět, jak bude zařízení, které mají ovládat, fungovat. Kromě ztráty samotného dronu totiž můžeme přijít i o munici, která také není levná a na Ukrajině jí moc nemáme," říká. Novináři z agentury Reuters se v souvislosti s výroky vojáků pokusili zkontaktovat ukrajinské ministerstvo obrany. Reakci však dosud neobdrželi.

"Problém přichází zpravidla ve chvíli, kdy vezmete do terénu mnoho dronů různých typů. Máte hodně práce a musíte dělat jeden let za druhým. Každý letoun má jiný druh ovladače, rozličné nastavení a tak dále. Když jste pod tlakem, stává se, že vám unikne nějaký detail, a to vede k tomu, že minete cíl," dodává Pit.

Používání takzvaných bezpilotních letounů z pohledu první osoby je navzdory jeho nespokojenosti dosud jednou z úspěšnějších nízkonákladových strategií, kterou Ukrajina používá ke své obraně. I Rusko od začátku války rozšířilo vlastní flotilu dronů a zlepšilo svou schopnost blokovat ukrajinské letouny pomocí rušiček.

"Boje na Ukrajině kombinují moderní taktiku s taktikou staré školy. Stále musíme kopat zákopy, pořád potřebujeme opevňovat své pozice a nespoléhat se jen na naše letectvo, dělostřelectvo, rakety a podobné věci," popisuje situaci Sam.

Na videozáznamu, který zveřejnila ukrajinská armáda, je vidět, jak malý dron nesoucí výbušné zařízení vletí do ruského obrněného vozidla zaparkovaného v garáži, načež se obraz ztratí. Zda se jedná o reálné záběry z boje, však nelze nezávisle ověřit.

Navzdory svému vlivu nejsou podle vojáka Sama drony cestou k vyhrané válce. Jednou z nejdůležitějších zbraní proti ruským silám zůstává stále dělostřelectvo. Ukrajina však svým spojencům sdělila, že jí dochází munice.