"Volání po změně." Bývalý prezidentský kandidát Korčok vstoupil do opozičního hnutí

Neúspěšný kandidát na slovenského prezidenta a kariérní diplomat Ivan Korčok posílil řady nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS). Vstup do proevropského PS v pondělí ohlásil jeho šéf Michal Šimečka spolu s Korčokem, kterého v rozhodujícím kole přímé volby hlavy státu letos na jaře porazil tehdejší předseda parlamentu a vládní strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini.

Neúspěšný prezidentský kandidát Ivan Korčok vstoupil do Progresivního Slovenska, na snímku s šéfem hnutí Michalem Šimečkou, 11. listopadu 2024 | Foto: TASR/Profimedia

Korčok má pomoci PS uspět v jeho souboji hlavně se stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) již čtyřnásobného premiéra Roberta Fica. "Vstupem Ivana Korčoka Progresivní Slovensko potvrzuje ambici vyhrát volby, vyměnit vládu a změnit Slovensko k lepšímu," řekl Šimečka. Dodal, že Korčok bude členem předsednictví PS a zodpovídat za zahraniční politiku hnutí.

Korčok bezprostředně po neúspěchu v prezidentských volbách neuvedl, jak si představuje svou případnou budoucnost v politice. Příští parlamentní volby na Slovensku jsou v řádném termínu plánovány na podzim roku 2027.

"Chci přispět k tomu, aby se na základě demokratické soutěže v nejbližších parlamentních volbách vytvořila alternativa, která bude řešit nejpalčivější problém naší země, a tím je úpadek a zaostávání. Není to možné bez politické změny," řekl Korčok. Dal najevo, že chce podpořit politický subjekt, který má šanci porazit Směr-SD.

Korčok byl v letech 2020 až 2022 ministrem zahraničí jako nestraník za menší liberální stranu Svoboda a Solidarita (SaS). Funkci šéfa slovenské diplomacie opustil v souvislosti s odchodem SaS z vládní koalice, což vyústilo v pád vlády a v konání předčasných parlamentních voleb. Korčok tehdy odmítl nabídku SaS, aby byl jejím volebním lídrem.

PS v loňských parlamentních volbách na Slovensku skončilo na druhém místě za vítěznou stranou Směr-SD, a poprvé tak získalo křesla ve sněmovně. Letos pak vyhrálo v zemi volby do Evropského parlamentu, do kterých PS jako volební lídr vedl Ľudovít Ódor. Jeho úřednická vláda dovedla zemi k posledním předčasným volbám do slovenské sněmovny. Některé nedávné průzkumy veřejného mínění ukázaly, že PS je mezi voliči populárnější než Směr-SD. Někdejší místopředsedkyně PS Zuzana Čaputová zase v roce 2019 vyhrála prezidentské volby, letos se o znovuzvolení neucházela.

