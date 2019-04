Bibi vs. Benny. Netanjahua chce sesadit izraelský generál, který řídil operace v Gaze

Benjamin (Benny) Gantz před čtyřmi lety odešel z pozice náčelníka generálního štábu a v úterý Izraelci rozhodují o tom, zda po armádě bude šéfovat i vládě. Šedesátiletý bývalý voják se svou stranou s názvem Modrá a bílá je hlavním vyzyvatelem Likudu, v jehož čele stojí dosavadní premiér Benjamin Netanjahu.

V armádě byl Gantz nasazen mnohokrát v Libanonu, řídil i operace v Pásmu Gazy.

Jako politik je zatím nezkušený. Chce Netanjahua sesadit po dekádě jeho vlády. Bibi, jak se premiérovi v židovském státě přezdívá, vládne nepřetržitě od roku 2009.

Přitom na většinu zásadních problémů mají oba politici shodný nebo téměř stejný názor. Írán vidí jako velké nebezpečí pro existenci Izraele, oba podporují anexi Golanských výšin i jednotný Jeruzalém jako hlavní město židovského státu. Stejně tak odmítají vyjednávat s palestinským Hamásem a nechtějí rušit žádné židovské osady na Západním břehu Jordánu.

Gantz tvrdí, že dokáže více sjednotit izraelskou společnost, včetně arabské menšiny. Netanjahu jako už tradičně před každými volbami říká, že je terčem útoků "mainstreamových médií". Čelí totiž obvinění z korupce. Nikoliv poprvé, vždy ale dokázal policejní vyšetřování politicky ustát.

Různý pohled izraelských voličů ukázala reportáž agentury Reuters z Tel Avivu.

Izraelcům se daří dobře. Ekonomika roste, země je světovou špičkou v technologických inovacích a start-upech, terorismus už není takovým problémem jako v minulosti. "Netanjahu je nejlepší premiér, jakého jsme kdy měli. Funguje ekonomika, funguje bezpečnost," řekl reportérovi pětašedesátiletý učitel Avi Gur.

O rok mladší gynekolog Jaron Zalel ve volební místnosti na předměstí Tel Avivu naopak prohlásil, že Netanjahu sice udělal pro Izrael mnoho dobrého, ale je už příliš dlouho u moci. "Nikdo není nenahraditelný," upozornil.

"Netanjahu není mesiáš, není nenahraditelná legenda. Izraelci už potřebují něco jiného," upozornil jeho vyzyvatel Benjamin Gantz.

Gantz i Netanjahu vylučují, že by mohli vytvořit vládní koalici společně. V minulosti však sestavili kabinet už několikrát politici, kteří před volbami spolupráci vylučovali.

Zvláštností izraelské demokracie je nízký práh pro vstup do parlamentu. Zatímco ve většině zemí Evropy musí strana dostat přes pět procent odevzdaných hlasů, v židovském státě stačí překročit pouhé jedno procento. Do 120členného Knesetu (parlamentu) se tak dostane mnoho stran a vyjednávání bývají složitá.

Argumentem pro jednoprocentní práh je tvrzení, že takto zvolený parlament lépe reprezentuje různé názorové proudy v izraelské společnosti.

Volební místnosti se uzavřou v devět hodin večer pražského času, první oficiální výsledky ohlásí komise až ve středu ráno.