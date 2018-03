před 45 minutami

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu byl v úterý s horečkou převezen do nemocnice. S odkazem na izraelská média to napsala agentura Reuters. Podle několika izraelských novin byl osmašedesátiletý Netanjahu hospitalizován v nemocnici Hadassah u Jeruzaléma kvůli velmi vysoké teplotě a kašli. Ošetřující lékař listu The Jerusalem Post řekl, že premiér nedodržel klidový režim když před dvěma týdny dostal chřipku, a proto se mu symptomy onemocnění zhoršily. Netanjahu při nemoci pracoval z domova.

autor: ČTK | před 45 minutami