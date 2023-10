Kreml jako by se "snaživému" Ficovi vysmál. Analytik vysvětluje jeho postoj k Rusku

Pro Rusy je existence Slovenska jako další černé ovce Západu výhodná. "Nicméně nový premiér Robert Fico nechce být druhým Viktorem Orbánem. Není to pro něj výhodné," myslí si Pavel Havlíček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na východní Evropu, zejména Ukrajinu, Rusko a Východní partnerství.

Záměr nové slovenské vlády zastavit vojenskou pomoc Ukrajině konflikt jen sotva změní, uvedl ve čtvrtek podle agentury AFP mluvčí Kremlu. O nulové vojenské pomoci Ukrajině hovořil nově jmenovaný předseda slovenské vlády Robert Fico. Slovensko ale podle Kremlu sehrává jen minimální roli v dodávkách západních zbraní Kyjevu.

"Podíl Slovenska na dodávkách zbraní [Kyjevu] nebyl ve skutečnosti až tak velký, a proto [rozhodnutí Bratislavy zastavit vojenskou pomoc] celý proces sotva ovlivní," řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, než znovu obvinil Spojené státy, že svou pomocí Ukrajině přilévají olej do ohně. Vzápětí se objevily komentáře o tom, že snaživému Ficovi, který po vítězných volbách ihned najel na proruskou notu, se Kreml vysmál. Podle Havlíčka to ale není tak jednoduché.

"Pro Rusy je samozřejmě výhodné mít další stát, který ostatní budou považovat za černou ovci, jež rozmělňuje společný západní postup. A oni se to snaží náležitě propagandisticky využívat. Na druhou stranu zatím nevidím přímočarou linii, jako je ta mezi Budapeští a Moskvou," myslí si Pavel Havlíček.

Fico vystupoval proti vojenské pomoci Ukrajině už před zářijovými parlamentními volbami, které jeho strana Směr - sociální demokracie vyhrála. Nyní přislíbil, že nebude hlasovat pro žádné sankce proti Rusku, pokud by poškodily i Slovensko.

"Spojení [mezi Bratislavou a Moskvou] se může v určité chvíli otevřít. Dokážu si představit nějakou energetickou spolupráci. Pokud sousední státy včetně Česka, Rakouska, ale i Německa budou nabízet alternativy, tak po nich ale Robert Fico skočí. Pro něj není výhodné být druhým [maďarským premiérem Viktorem] Orbánem. On bude považovat za velmi lukrativní, když se u něj budou trhat kliky a další partneři s ním budou chtít spolupracovat," tvrdí Havlíček.

Slovensko do nástupu Ficovy vlády patřilo k silným podporovatelům Ukrajiny, pomáhalo i vojenskými dodávkami a rovněž se řadilo k zastáncům protiruských sankcí. Ficův postoj znamená, že po Maďarsku je Slovensko druhou zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko - pozn. red.), která odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu.

Komentátoři poukazují na to, že Ficův negativní postoj k vojenské pomoci Ukrajině by paradoxně mohl poškodit slovenské zbrojovky, které po hubených letech zažívají lepší časy právě kvůli oživení poptávky po jejich produkci v důsledku ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Týká se to i vlajkové lodě slovenského zbrojního průmyslu, samohybných houfnic Zuzana 2. Ty se nyní pro Ukrajinu vyrábějí v rámci komerčního kontraktu.

Slovenská státní firma Konštrukta-Defence na začátku srpna předala Ukrajině další dva kusy samohybných houfnic Zuzana 2. Jsou to první dělostřelecké soupravy z celkem 16, jejichž výrobu financují Dánsko, Norsko a Německo. Podle tehdejšího vyjádření slovenského ministerstva obrany všechny slíbené slovenské houfnice Ukrajinci dostanou do konce roku 2024.

"Fico sice na jednu stranu prohlásil, že Slovensko nebude Ukrajině posílat žádné zbraně, ale když se ho doptávali, jestli třeba zamezí slovenským společnostem, aby vyvážely své produkty na Ukrajinu, například přes Českou republiku nebo Polsko - musíme si uvědomit, že část těchto firem je na jeho vládu a jeho stranu napojená - on odpověděl, že byznys je byznys. Myslím si, že to je v rámci jeho logiky," dodává analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.

