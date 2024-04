Putinovo vojsko dál verbuje chudé Nepálce do války. Mrtví tam nikoho nezajímají, líčí

Tisíce mužů z Nepálu bojují v řadách ruské armády na Ukrajině s vidinou zbohatnutí. Jen málokterý z nich se ale slíbených peněz dožije. Nepálci, kterým se podařilo uprchnout nebo byli kvůli zraněním propuštěni, popisují, že takové hrůzy ještě nezažili, a litují svého rozhodnutí sloužit u Putinova vojska. Chudá asijská země apeluje na Moskvu, aby přestala Nepálce najímat, zatím bez odezvy.

"Mrtví v Rusku nikoho nezajímají. Život zraněného závisí na vážnosti zranění. Pokud je ošetření možné, zachraňujeme je. V opačném případě jsme dostali pokyn střílet těžce zraněné vojáky tam, kde leží," popsal v reportáži stanice Deutsche Welle Nepálec Suman Rai, který na Ukrajině bojoval.

Na rozdíl od mnoha jiných se mu podařilo utéct. Zaplatil asi tři tisíce eur (76 tisíc korun) ruskému agentovi, který mu s útěkem z fronty pomohl. Nyní má obrovské dluhy, které musí splácet, od svého návratu domů ale nenašel žádnou práci.

Nepál patří mezi nejchudší země světa. Asi 15 procent obyvatel žije pod hranicí chudoby a mezi mladými lidmi do 30 let dosahuje nezaměstnanost téměř dvaceti procent. V zahraničí pracují miliony Nepálců, kteří domů posílají peníze. Jejich rodiny jsou na těchto výdělcích často zcela závislé.

Někteří jsou proto ochotni riskovat i vlastní život. I ti, kteří jsou na válku zvyklí, ale na Ukrajině narazili. Mezi nimi také 37letý Ramchandra Khadka, který v 90. letech bojoval s nepálskými maoistickými rebely proti vládě a později pomáhal jednotkám NATO v Afghánistánu.

Dvoutýdenní trénink

"Do ruské armády jsem nevstoupil pro radost. V Nepálu jsem neměl žádné pracovní příležitosti. Ale při zpětném pohledu to nebylo správné rozhodnutí. Neuvědomili jsme si, že nás tak rychle pošlou na frontu a jak hrozná bude situace," popsal pro stanici CNN Khadka.

Z výpovědí Nepálců, kterým se podařilo vrátit, vyplývá, že podstoupili asi dvoutýdenní trénink, než byli vysláni na frontu. Cizinci jsou podle těchto svědectví často posíláni do přední bojové linie, zatímco ruští bojovníci čekají o několik set metrů dál jako záloha.

Většina Nepálců se zraní nebo zemře proto, že nemluví rusky a nerozumí tomu, co mají dělat nebo kam právě jednotka míří. Podle svědectví navrátivších se vojáků to ale ruští velitelé více neřeší.

Khadka dorazil do Moskvy loni v září a po dvou týdnech ho poslali na frontu u Bachmutu. S sebou měl jen střelnou zbraň a základní vybavení. "V Bachmutu není ani píď půdy, která by nebyla zasažena bombami. Všechny stromy, keře a zeleň jsou pryč. Většina domů byla zničena. Situace je tam tak hrůzná, že se vám chce brečet," vylíčil. "Ještě teď mě bolí hlava, když si vzpomenu na ty hrozné scény, které jsem ve válečné zóně viděl," dodal.

Peněžní odměna

Během bojů ho zasáhla kulka do kyčle. Poté, co byl zachráněn a odvezen několik set metrů zpět od frontové linie, ho trefila střepina z kazetové bomby. Nakonec se mu podařilo v pořádku vrátit do rodné země. Mnoho dalších Nepálců však v bojích padlo a rodiny zatím marně čekají na jejich těla.

Podle neoficiálních odhadů se do ruské armády nechalo zapsat asi 15 tisíc Nepálců poté, co jim ruská vláda nabídla lukrativní balíček. Při podepsání roční smlouvy dostanou měsíční plat asi dva tisíce dolarů (47 tisíc korun) a k tomu pravidelné bonusy.

Mohou navíc snadno získat ruský pas, což je pro ně také lákavé. S tím nepálským je možné cestovat do ještě méně zemí než například s pasem ze Severní Koreje. Jenže peníze se posílají na ruský účet a ti, kteří z armády dezertují, k nim po návratu domů nemají přístup.

Žádná dohoda

Nepál na Rusko apeluje, aby špatné životní situace občanů jihoasijské země nezneužívalo. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov sice v lednu svůj protějšek ujistil, že situaci vyřeší, od té doby se ale nic nestalo.

"S několika zeměmi máme tradiční smlouvu o náboru našich občanů do jejich armády, s Ruskem ale ne," vysvětlil v únoru tehdejší nepálský ministr zahraničí Narayan Prakash Saud. Ruští agenti mezitím v chudém státě verbují zoufalé muže dál.

Moskva se od začátku války zaměřila na cizince z chudých zemí nebo bývalých sovětských republik. Chce tak doplnit posily na frontě, aniž by musela znovu mobilizovat vlastní občany. Některé nespokojené matky a ženy vojáků už nyní veřejně vyjadřují nesouhlas s pokračováním války, což může být pro režim Vladimira Putina komplikací.

