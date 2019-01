Není to špion. Rodina v Rusku zadrženého Američana odmítá obvinění

před 10 minutami

Američan, který byl zadržen v Moskvě a obviněn ze špionáže, je bývalý příslušník námořní pěchoty, který se do Ruska vydal na svatbu. Uvedla to podle agentury AFP jeho rodina, která současně ujišťuje o nevině Paula Whelana. Ten byl zadržen poté, co samo Rusko v uplynulém roce čelilo několika špionážním skandálům.

"Děláme si velké starosti o jeho bezpečnost a zdraví," uvedlo prohlášení, zveřejněné jménem rodiny na twitteru. "Jeho nevina nebudí žádné pochyby a doufáme, že jeho práva budou respektována," dodalo. Ruská tajná služba FSB v pondělí oznámila, že v pátek zadržela v Moskvě amerického občana Paula Whelana, kterého podezírá ze špionáže. Američanovi, který byl podle FSB přistižen při činu, hrozí za výzvědnou činnost deset až dvacet let za mřížemi. Whelan, který se narodil před 48 lety v Kanadě, je ředitelem mezinárodní bezpečnosti ve společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu, sdělil jeho bratr několika americkým médiím. Do Moskvy přicestoval kvůli sňatku bývalého kolegy z námořní pěchoty s jednou Ruskou. V Moskvě žil v hotelu Metropol. "Paul je bývalý námořní pěšák, pracoval v soukromé bezpečnosti, je si velmi dobře vědom zákonů a rizik spojených s cestováním do některých zemí," řekl jeho bratr televizi CBC News. "Neexistuje možnost, že by podstoupil nebezpečí porušení zákona a že by se dopustil špionáže při cestě do Moskvy," řekl. Rodina, která se znepokojovala, protože od pátku o něm neměla žádné zprávy, se dozvěděla o jeho zatčení až v pondělí z médií. Od té doby je v kontaktu s americkými úřady, které ještě nemohly obviněného navštívit. Rusové zadrželi údajného amerického špiona. Přistihli jsme ho při činu, tvrdí číst článek Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že požádalo o přístup k zadržené osobě podle ženevské úmluvy. "Čekáme, že ruské úřady tuto žádost schválí," napsalo v krátkém prohlášení. "Patrně uplyne 72 hodin, než Paul někoho uvidí," odhadl jeho bratr. Dnes by se snad mohl dočkat první návštěvy a vybrat si právníka ze seznamu poskytnutého velvyslanectvím, doufá David Whelan. Média připomínají, že zatčení přišlo v době, kdy rusko-americké vztahy jsou na nejnižší úrovni kvůli konfliktu na Ukrajině, válce v Sýrii a obviňování Ruska z údajného vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Vztahy zatěžuje také případ Rusky Marije Butinové, která byla loni v červenci zatčena ve Washingtonu pro podezření ze spiknutí proti USA. Minulý měsíc se v rámci dohody slibující nižší trest přiznala, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a předat je do Moskvy. Ruští představitelé tvrdí, že Rusku k doznání vedla jen snaha uniknout drsným podmínkám v americkém vězení. Některá americká média odhadují, že Whelanovo zatčení by mohla být odveta, anebo příprava na výměnu za Butinovou. Rusko v poslední době také čelilo několika špionážním skandálům, včetně vyhoštění svého diplomata ze Slovenska. Nejzávažnější se však jevila aféra okolo otrávení bývalého důstojníka ruské vojenské rozvědky GRU a britského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém exilu, vedoucí k vyhoštění desítek diplomatů na obou stranách. Londýn z otravy obvinil dva agenty ruské vojenské rozvědky GRU, Moskva to odmítá. Ruský prezident Vladimir Putin minulý měsíc obvinil Západ, že špionážní skandály vyvolává ve snaze podkopat rostoucí sílu Ruska.