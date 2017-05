Německý migrační úřad bude moci kontrolovat telefony běženců, rozhodl Spolkový sněm

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Německý Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) dostane pravomoc kontrolovat mobilní telefony a SIM karty uprchlíků, aby mohl ověřit jejich identitu. Ve čtvrtek večer o tom rozhodl Spolkový sněm. Schválený zákon by měl také usnadnit deportace neúspěšných žadatelů o azyl do jejich vlasti. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky bude moci mobilní telefony a další datové nosiče prověřovat, jen když nebude mít jinou možnost, jak totožnost uprchlíků zjistit. Ministr vnitra Thomas de Maiziére už dříve vyjádřil přesvědčení, že jde o přiměřené opatření, a nikoli o nepřijatelný zásah do soukromí, jak tvrdila například opoziční strana Levice.

Pokračujte dál