Německo chce skoncovat s dětskými svatbami. Manželství dětí pod 16 let prohlásí za neplatné

před 39 minutami

Německo bude automaticky považovat za neplatné všechny svazky, ve kterých je alespoň jeden z manželů mladší 16 let. Návrh ve středu odsouhlasila tamní vláda. Manželství bude nově možné uzavřít výhradně až po dosažení plnoletosti. U mladistvých ve věku 16 až 18 let si Německo ponechá možnost manželství uznat. To například v případě, kdy by už dívka byla těhotná. Parlamentem by měl návrh projít bez problémů. O změně příslušných zákonů se v Německu vede debata hlavně kvůli vysokému počtu běženců, kteří přicházejí ze zemí, kde jsou svatby nezletilých poměrně časté. V létě loňského roku bylo ve Spolkové republice podle centrálního registru cizinců uzavřeno celkem 1475 takových sňatků.

autor: ČTK

