Pákistán zpřísnil postihy za sňatky s dětmi. Legální hranici provdávání dívek ponechal na 16 letech

před 1 hodinou

Pákistán schválil přísnější tresty za sňatky s dětmi a nucené sňatky, nově bude pachatelům možné uložit pět až deset let vězení a pokutu ve výši jednoho milionu pákistánských rupií (241 000 Kč), dosud jim hrozilo nejméně tříleté vězení a poloviční pokuta. První zákon zakazující sňatky s dětmi, který se týkal i území dnešního Pákistánu, byl schválen již v roce 1929. Ani současná novelizace ale nezvýšila legální hranici provdávaní dívek na 18 let.

Islámábád - Pákistánský parlament zpřísnil zákon postihující sňatky s dětmi. Novela se kromě manželství s dítětem týká i nucených sňatků, napsala v úterý agentura Reuters. Až tři procenta dívek v Pákistánu jsou podle statistik Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) provdána před dovršením 15 let. Legálně se přitom v zemi mohou vdávat od 16 let.

Za porušení zákona bude pachatelům nově možné uložit pět až deset let vězení a pokutu ve výši jednoho milionu pákistánských rupií (241 000 Kč). Dosud jim hrozilo nejméně tříleté vězení a poloviční pokuta.

Pákistánská organizace hájící práva dětí Society for the protection of the Rights of Children (Organizace na ochranu práv dětí) tvrdí, že ve vesnických komunitách bývá až 58 procent dívek mladších 18 let vdaných; není ovšem jasné, kolik z nich je mladší 16 let. Za praktikou provdávání mladých dívek podle organizace na ochranu dívek Girls not Brides (Dívky, ne nevěsty) stojí především chudoba a nerovnost mezi pohlavími.

První zákon zakazující sňatky s dětmi, který se týkal i území dnešního Pákistánu, byl schválen již v roce 1929, tedy v dobách britské koloniální správy nad Indií. Ten stanovil, že chlapci se mohou ženit od 18 let a dívky již od 16 let.

Návrh, který požadoval, aby přípustná věková hranice pro obě pohlaví byla stanovena na 18 let, letos v lednu kritizovali pákistánští duchovní. Podle Rady islámské ideologie, což je instituce radící pákistánskému parlamentu, je zákaz sňatků s dětmi v rozporu s islámem. Tato tvrzení si vysloužila širokou kritiku veřejnosti. Ani současná novelizace ale nezvýšila legální hranici provdávaní dívek na 18 let.

autor: ČTK