Německá policie zasahuje vůči protiuhelným aktivistům, zadržela Gretu Thunbergovou

Bývalý italský europoslanec Pier Antonio Panzeri bude výměnou za nižší trest spolupracovat s belgickými úřady na vyšetřování korupční kauzy spojené s Katarem a Marokem. Médiím to dnes sdělila belgická prokuratura rozkrývající okolnosti aféry, kvůli níž je ve vazbě kromě Panzeriho také bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová. Panzeri podle prokuratury přislíbil úřadům popsat mimo jiné způsob, jakým se zmíněné země snažily ovlivňovat europoslance a kdo všechno byl do systému zapojen.

Sedmašedesátiletý Panzeri, který je v belgické vyšetřovací vazbě, byl v prosinci obviněn z korupce a praní špinavých peněz. Podle dnešního prohlášení prokuratury podepsal dohodu o spolupráci, v jejímž rámci poskytne úřadům informace o "způsobu provedení", "finančních dohodách se třetími zeměmi" či "lidech, kteří měli ze zavedené struktury prospěch a o navržených výhodách". Měl by také vyšetřující orgány informovat o lidech, kteří dosud nejsou justici ve spojení s tímto případem známi a také o těch, kteří se jej pokoušeli uplácet. Katar i Maroko odmítají, že by byly do aféry jakkoli zapojeny a snažily se ovlivňovat evropské zákonodárce.

Panzeriho trest bude výměnou za spolupráci omezen. Podle prokuratury bude zahrnovat uvěznění, pokutu a zabavení nelegálních zisků, které se v současnosti odhadují na milion eur (24 milionů korun).

Podle vyšetřovatelů hraje Panzeri a jím řízená nevládní organizace Fight Impunity ústřední roli v aféře, která se dostala na veřejnost začátkem prosince. Italský politik se podle vyšetřovatelů prostřednictvím organizace snažil výměnou za statisíce eur ovlivňovat dění v EP ve prospěch Maroka a Kataru.