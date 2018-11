Německá koalice CDU a sociálních demokratů má pokračovat i bez Merkelové

před 53 minutami

Vedení Křesťanskodemokratické unie (CDU) je podle německé kancléřky Angely Merkelové jasně pro pokračování nynější vládní koalice se sesterskou Křesťansko-sociální unií (CSU) a sociální demokracií (SPD). Platit by to mělo i pro nového předsedu strany, kterého si CDU vybere v prosinci. Merkelová, která po 18 letech v čele křesťanských demokratů končí, to řekla na tiskové konferenci v Berlíně v reakci na spekulace o budoucnosti koalice.

"Otázkou je, jestli se jako CDU nadále cítíme být vázáni koaliční smlouvou. O tom jsme v neděli na předsednictvu diskutovali a všichni s tím souhlasili nebo se přinejmenším nikdo nevyslovil proti," řekla Merkelová. O možném konci již třetí velké koalice za poslední čtyři volební období se mluví jednak kvůli stále stoupající nespokojenosti s vládou uvnitř SPD a jednak kvůli možným změnám, které by do CDU mohl vnést nový předseda. S tím, že by koalice skončila, někteří počítají v případě, že se šéfem křesťanských demokratů stane ministr zdravotnictví Jens Spahn nebo bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz. Právě spolupráci Merze, který stál posledních téměř deset let mimo vrcholovou politiku, jako předsedy strany a Merkelové jako kancléřky vidí řada odborníků kriticky. Oba totiž mají značně odlišné názory na to, jakým směrem by se CDU a Německo měly vyvíjet. Zatímco pohled Merkelové je spíše v politickém středu, Merz je známý konzervativec. Dvojici navíc pojí komplikovaná osobní historie - byla to totiž právě Merkelová, kdo po prohraných volbách v roce 2002 vystřídal Merze ve vedení poslanecké frakce. Merkelová ale dala v pondělí najevo přesvědčení, že by vyšla i s Merzem. "Nemám žádných pochyb o tom, že když na to přijde, tak budu schopná dobře spolupracovat i s Merzem, stejně jako s jiným kandidátem nebo kandidátkou," míní. Pokud jde o hledání nového předsedy, vyjádřila také přesvědčení, že stranu a Německo neoslabuje v zahraničí, i když se nyní o post uchází už 12 lidí. Ti uchazeči, které oficiálně navrhne třeba okresní nebo zemské sdružení, se budou od poloviny do konce listopadu moci představit členům CDU. Plánováno je zatím osm regionálních konferencí. Vedle Merze a Spahna patří k hlavním favoritům klání generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová. Kvůli tomu, aby mělo hledání nového šéfa strany rovné podmínky, nebude Krampová-Karrenbauerová v příštích týdnech funkci generální tajemnice prakticky vykonávat. Video: Merkelová bude muset odejít dříve, voliči dali vládě za vyučenou, tvrdí Schuster Odklon veřejnosti od kancléřky je patrný, německá politika se mění, končí jedna éra, míní redaktor Lidových novin Robert Schuster. | Video: Emma Smetana | 19:53