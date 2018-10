Někteří britští ministři chtějí, aby Mayová hned po brexitu odstoupila, píše deník

Na britskou premiérku Theresu Mayovou se valí kritika kvůli vyjednávání s Bruselem o odchodu Británie z EU. A to i z řad její Konzervativní strany.

Birmingham - Britská premiérka Theresa Mayová je pod tlakem, aby předložila harmonogram pro svůj odchod z čela kabinetu. V úterý večer to napsal deník The Telegraph, podle kterého vícero ministrů v britské vládě považuje odchod Mayové už jen za otázku času.

Podle listu The Telegraph už začaly rozhovory o tom, kdy by měla být Mayová sesazena v případě, že odmítne svůj post před příštími volbami opustit. "Několik ministrů si přeje její odchod ihned po dni vystoupení z EU v březnu příštího roku, jiní jsou ochotni dát jí čas do roku 2020 za podmínky, že na další konferenci Konzervativní strany oznámí datum svého odstoupení. Shodují se v tom, že katastrofální výsledek Mayové v loňských volbách znamená, že nemůže dostat možnost vést stranu ve volbách v roce 2022," napsal list.

Jeden z nejbližších premiérčiných spolupracovníků David Lidington nicméně ve středu řekl, že členové vlády nepožádali o stanovení data jejího odchodu.

"Zasedám ve vládě, která je naprosto jednotná v práci společně s premiérkou na návrzích, které jsme předložili EU," řekl stanici ITV News.

Mayovou ve středu na závěr bouřlivého sjezdu Konzervativní strany čeká projev, ve kterém se podle britských médií bude snažit vykreslit světlou budoucnost Británie po brexitu. Zároveň potřebuje získat co nejvíce kolegů na svou stranu ohledně navrhované strategie pro vystoupení z unie.

Během sjezdu v Birminghamu se o drama postaral hlavně někdejší ministr zahraničí a hlasitý zastánce co nejvýraznější odluky od EU Boris Johnson. Jeho úternímu vystoupení na okraj konference konzervativců, v němž se opět opřel do brexitového plánu Mayové, podle agentury AP nadšeně tleskalo 1500 delegátů.

"Jednu věc o Borisovi všichni víme: umí udělat dobrou show," komentovala událost premiérka. Mnohá britská média ale Johnsonův projev interpretují jako snahu získat podporu pro převzetí premiérské funkce.