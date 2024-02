"Hlavním nepřítelem jsme my." Slovenská média popisují útoky, kterým čelí od politiků

Některá slovenská média a novináři čelí tlaku od vládní koalice premiéra Roberta Fica, který jim odmítá odpovídat na dotazy nebo zpochybňuje jejich objektivitu. Mladí politici Ficovy strany Směr-sociální demokracie také podali trestní oznámení na novináře Martina Milana Šimečku, který je otcem lídra opozice Michala Šimečky.

Novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová ve středu informovala, že přestává moderovat diskuse pro list Sme, což zdůvodnila výpady a fyzickým útokem na ulici, kterému čelila. "To, co jsem poslední dva roky zažívala od dezinformátorů, se dnes přesunulo do politiky. Vládní moc otevřeně hovoří, že hlavním nepřítelem jsme my novináři, a neváhá k tomu používat lži a vodění za nos," napsala.

Na novinářku na sociální síti slovně zaútočil například místopředseda parlamentu a Směru-SD Ľuboš Blaha, kterému předloni provozovatel zrušil účet na Fcebooku s odůvodněním, že politik porušoval pravidla komunity. Moderátorka pak na Blahu reagovala. V příspěvku na Instagramu mimo jiné napsala, že už není ochotná dál útoky v tichosti snášet.

Fico loni poté, co se stal počtvrté slovenským premiérem, ohlásil bojkot nejsledovanější slovenské televize Markíza, která patří do skupiny PPF rodiny zesnulého českého podnikatele Petra Kellnera, dále listů Denník N a Sme, jakož i zpravodajského portálu Aktuality.sk. Tvrdil, že otevřeně projevují nepřátelské politické postoje, a to hlavně zveřejňováním nepravdivých či neúplných informací nebo jejich zamlčováním.

Směr-SD už v kampani před předčasnými volbami z konce loňského září, které strana vyhrála, nevyužil možnost vyslat svého zástupce do diskuse volebních lídrů stran na Markíze. Fico a další představitelé Směru-SD už dříve vsadili na komunikaci s veřejností prostřednictvím sociálních sítí a například současný ministerský předseda na tiskových konferencích v Bratislavě téměř vůbec nedovoluje novinářům klást dotazy.

Vládní nacionalistická Slovenská národní strana zase loni při skládání nynějšího kabinetu neumožnila několika novinářům vstup na svou tiskovou konferenci. Kritikou vládní politici nešetří ani na adresu veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska, který za poslední týden na taková vyjádření veřejně reagoval už dvakrát.

Dlouhodobé útoky

Televize například odmítla tvrzení ministryně kultury Martiny Šimkovičové, která tvrdila, že televize Slovenska neplní svou veřejnoprávní funkci. Televize v reakci poukázala mimo jiné na průzkum veřejného mínění, ze kterého plyne, že diváci považují její televizní zpravodajství za nejobjektivnější na Slovensku. Generální ředitel Ľuboš Machaj zase uvedl, že televize dlouhodobě čelí útokům, jejíchž cílem je připravit půdu pro výměnu managementu a změnu zákona o televizi Slovenska.

Fico na tiskové konferenci po úterním jednání s kolegy z Česka, Maďarska a Polska v Praze ostře reagoval na dotaz televizní reportérky, které se ptal, kde působí, a řekl jí, aby nedělala ostudu veřejnoprávním médiím.

Podle listu Denník N v zákulisí televize Markíza v posledních týdnech zuří souboj o podobu zpravodajství. List uvedl, že nový šéf zpravodajství Markízy, český novinář Michal Kratochvíl, prosazuje menší důraz na politické zprávy a od redaktorů chce, aby se vyhýbali konfrontacím s vládními politiky.

"Markíza sehrává, byť jde o komerční televizi, v moderních dějinách Slovenska mnohem významnější společenskou úlohu. V některých letech nahrazovala do velké míry zpravodajství veřejnoprávní televize. Ta se cyklicky dostává pod větší či menší politickou kontrolu vládní moci a období bez sklonů vlády ovlivňovat vedení veřejnoprávní televize a její směřování jsou spíše výjimkou než pravidlem," uvedl Denník N.

Na komentátora tohoto listu Martina Milana Šimečku, otce šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko, zástupci Směru-sociální demokracie podali trestní oznámení pro podezření z hanobení národa za výrok, který novinář použil při kritice ministerského předsedy. Tito mladí politici, kteří si přezdívají vlci, často využívají sociální sítě a podle dostupných informací se opakovaně pokoušejí setkat či spojit s novináři, kteří jsou vůči nim kritičtí. Schůzku si pak nahrávají.

Novinářů se v minulosti opakovaně zastala slovenská prezidentka Čaputová. Například uvedla, že součástí práce médií je i kritika politiků a že význam médií je pro demokracii nenahraditelný. Před týdnem, kdy si Slovensko připomenulo šest let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, Čaputová řekla, že nadále pokračují výhrůžky na adresu novinářů či občanskou společnost.