Fica teď nechci řešit, nestojí za ním většina Slováků, říká možný prezident Korčok

Slovenský předseda vlády Robert Fico (Směr-SD) je legitimně zvolený premiér a reprezentuje jistou část společnosti, chci mu ale připomínat, že za sebou nemá většinu Slovenska. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to říká jeden ze dvou favoritů na nového slovenského prezidenta, bývalý diplomat Ivan Korčok. Slováci budou o nové hlavě státu rozhodovat za měsíc 23. března.

Jako prezident by Korčok chtěl nanovo začít budovat vztah Slováků k vlasti. "Nechali jsme si vzít z rukou například téma vlastenectví, základního postoje nás všech vůči vlastní zemi. Jsem si jistý, že se to dá změnit, protože mám takovou odezvu ze slovenských měst, které navštěvuji," popisuje bývalý diplomat.

Chce tím lidem připomenout, co je spojuje. "Není to marná mise," dodává slovenský exministr zahraničí, s nímž Aktuálně.cz hovořilo během jeho návštěvy Prahy.

Korčok jde do kampaně s heslem "slušně, ale rázně". Jeho hlavní protikandidát, současný předseda parlamentu a šéf vládní strany Hlas-SD Peter Pellegrini zvolil motto "Slovensko už potřebuje klid".

Dvojice uchazečů vede v předvolebních šetřeních s velkým náskokem před ostatními osmi kandidáty. Podle průzkumu agentury NMS Market Research pro slovenský deník SME z poloviny února by expremiéra Pellegriniho v prvním kole volilo 35,8 procenta voličů, Korčok by získal 34,6 procenta hlasů. Pokud ani jeden nedostane nadpoloviční většinu hlasů, druhé kolo proběhne 2. dubna.

Korčok má podporu většiny slovenské liberální opozice, nedávno se za něj postavilo i opoziční Křesťanskodemokratické hnutí. Pellegriniho kromě strany Hlas-SD, kterou vede, podporuje také Ficův Směr.

Pokud by se prezidentem stal Pellegrini, podle některých slovenských komentátorů hrozí, že by nebyl dostatečnou protiváhou Ficovu stylu politiky. Korčok zdůrazňuje, že chce jako prezident představovat rovnováhu vůči vládě. Tu tvoří vedle strany Směr-SD a Hlas-SD ještě Slovenská národní strana, jejíž předseda Andrej Danko se rovněž uchází o prezidentský post.

"Nechci se teď zabývat Ficem. Je legitimně zvolený premiér a reprezentuje jistou část politiky a způsoby, ale chci jemu a dalším připomínat, že za sebou nemá většinu Slovenska," říká Korčok.

"Nemůžeme se vzdát, protože protistrana, která Slovensko rozbíjí, nás chce dostat z demokratického prostoru, já v něm chci zůstat," dodává.

Ficova vláda čelí kritice od opozice či dosluhující prezidentky Zuzany Čaputové kvůli novele trestního zákoníka, kterou parlament před dvěma týdny schválil a jež snižuje tresty za korupci či ekonomickou kriminalitu. Ruší také Úřad speciální prokuratury, který vyšetřuje kauzy z dob minulých vlád Směru. Kabinet tak naplnil obavy opozice, že po návratu k moci zasáhne do justice. Evropská unie kvůli schválené novele varovala před ohrožením právního státu.

Politici Směru také často volí vulgární výroky, mimo jiné vůči Čaputové, která už prezidentský post nebude obhajovat, premiér ji opakovaně slovně urážel. "Mám své kompetence. Nechci rámec slušnosti překračovat, ale chci být prezident, který se ve složitých chvílích dokáže vymezit vůči vládě, a to ať je to jakákoliv," komentuje to Korčok.

Slovákům chce také vysvětlovat, že je v jejich zájmu, aby Ukrajina zůstala po válce s Ruskem svobodná. "V tom pochybil demokratický prostor, protože jsme u podpory Ukrajiny málo zdůrazňovali, že jde o životní slovenský zájem. Může Slovensko být bezpečné, když hoří dům našeho souseda?" ptá se prezidentský kandidát.

Fico se po návratu do křesla premiéra vymezil vůči další vojenské pomoci Ukrajině, v lednu také zpochybnil, že je v Kyjevě válka, Rusko přitom ve stejný den na město zaútočilo.

Video: Za proruskou rétoriku získal Fico zaslouženou odměnu - zmínku v ruském propagandistickém pořadu (15. 12. 2023)