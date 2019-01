Polská opozice bojkotuje veřejnoprávní televizi. Tvrdí, že je nástroj propagandy

Občanská platforma, což je největší opoziční strana v Polsku, bude zcela bojkotovat polskou veřejnoprávní televizi. Jak v úterý oznámila, hodlá tak činit až do doby, než skončí současné vedení televize dosazené vládnoucí stranou Právo a spravedlnost. Občanská platforma veřejnoprávní televizi obvinila, že se z ní stal nástroj politické štvanice a stranické propagandy, informují polská média.

Vedení Občanské platformy (PO) proto vyzvalo své představitele působící v celostátní politice i na regionální úrovni, aby přestali chodit do všech programů TVP. "Politika současného vedení TVP vede k nebezpečnému rozdělení společnosti a narušuje pocit bezpečí Poláků," uvádí se v úterním usnesení, které přijaly stranické špičky Občanské platformy.

Národně konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) po volebním vítězství v roce 2015 dosadila nové vedení veřejnoprávní televize a rozhlasu i do tiskové agentury PAP. Opoziční PO si dlouhodobě stěžuje, že za vlády PiS přestala TVP plnit roli veřejnoprávního média.

Podle novináře z deníku Rzeczpospolita Jacka Nizinkiewicze bude bojkot TVP ze strany Občanské platformy málo účinný. Kdyby se k protestu připojily další demokratické strany zastoupené v polském parlamentu, "mělo by to smysl a diváci by se nad tím mohli zamyslet," napsal Nizinkiewicz na twitteru.

Minulý týden si TVP vysloužila kritiku nejen ze strany PO a dalších odpůrců Práva a spravedlnosti, ale i od konzervativních komentátorů, kteří mají názorově k vládnoucí straně obvykle blízko. Stalo se to po útoku na starostu Gdaňsku Pawla Adamowicze, kterého 13. ledna pobodal během charitativní akce 27letý muž.

Den poté, kdy Adamowicz v nemocnici svým zraněním podlehl, odvysílala TVP v hlavní zpravodajské relaci reportáž o "jazyku nenávisti". Selektivně do ní ale vybrala slovní výpady politiků Občanské platformy proti PiS, o slovní agresi ze strany PiS se nezmínila. Vytvořila tak dojem, že za současné hluboké rozdělení polské společnosti, které mnozí nazývají "polsko-polskou válkou", mohou výhradně politici a stoupenci Občanské platformy.

Polská média následně spekulovala, zda toto nebude znamenat pád šéfa TVP Jacka Kurského, nad nímž podle mnohých drží ochrannou ruku předseda PiS Jaroslaw Kaczyński. Ani po této reportáži ale Kurski o místo nepřišel.