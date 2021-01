Houževnatý kliďas, který má blízko k Merkelové. Kdo je nový šéf německé CDU Laschet

Armin Laschet má rád karnevaly. Když při příležitosti jednoho z nich dostal loni v únoru zvláštní vyznamenání, zabavil svou děkovnou řečí rozesmáté publikum na několik desítek minut.

Teď rodáka z Cách čeká těžký úkol. Jako nový předseda německé Křesťanskodemokratické unie (CDU) povede za koronavirové pandemie nejsilnější stranu v zemi. A po volbách chce na postu kancléře vystřídat Angelu Merkelovou, která odejde do politického důchodu.

"Typický Porýňan, přívětivý a vstřícný," popisují kolegové a známí nového šéfa konzervativní CDU. Armin Laschet se narodil na západě Německa, v hornické oblasti nedaleko nizozemské a belgické hranice. Jeho otec fáral v dole, on sám vystudoval právnickou fakultu, krátce pracoval i jako novinář. Záhy - jako bezmála třicetiletý - ale vstoupil do politiky.

Video: Youtube - Peter Schmidt

Laschet nyní působí jako premiér největší spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Zmiňovanou karnevalovou cenu dostal mimo jiné za svou "pragmatičnost a ochotu ke kompromisům v politice". A zároveň za schopnost se dobře zasmát, a to i sám sobě. To prokázal hned i v děkovné řeči: "Konečně jsem někde vyhrál na první pokus, aniž bych předtím musel dvakrát prohrát," zažertoval. Připomněl tím řadu svých politických neúspěchů, které nynějšímu vítěznému tažení do čela CDU předcházely.

Houževnatost a vytrvalost se teď bezmála šedesátiletému politikovi konečně vyplatily. Tisícovka delegátů vládní CDU si ho v sobotu vybrala do svého čela, když v druhém kole volby porazil svého krajana z Porýní, ambiciózního Friedricha Merze. Loňské karnevalové slávy v Cáchách se účastnil také, stejně jako tehdy se ale i nyní musel smířit s pohledem na vítězného soka.

Spojenec Merkelové

Laschet má v tuto chvíli nakročeno k tomu, aby svou stranu vedl do podzimních parlamentních voleb jako kandidát na kancléře. Nabídku, se kterou Laschet do tohoto klání vstoupil a s níž zatím úspěšně postupuje, je možné přirovnat k volebním sloganům jeho předchůdců z řad CDU: "Žádné experimenty," přislíbil Němcům první poválečný kancléř Konrád Adenauer v roce 1957. Kancléřka Angela Merkelová pak v kampani před posledními volbami v roce 2017 konstatovala prosté: "Mě znáte".

K Merkelové, kterou by rád po 16 letech čele německé vlády vystřídal, má Laschet velmi blízko. Byl například jedním z těch, kteří ještě dlouho před uprchlickou krizí zastávali otevřenější postoj k migraci, po roce 2015 pak hájil kancléřčinu smířlivější imigrační politiku. Podobně jako ona obhajuje dialog s Ruskem nebo Čínou, což kritici označují za slabost, nebo dokonce zaslepenost.

Lascheta i Merkelovou dlouhodobě kritizují konzervativnější členové CDU za přílišnou liberálnost a příklon k politickému středu. Nelíbil se jim ani politický styl, kterému oba důvěřují: s klidem a rozvahou "vysedět" všechny spory, dokud se nenajde kompromis. Spolustraníkům Laschet v projevu před sobotní volbou slíbil stabilitu a kontinuitu.

Pizza bude na stole

Vhodným nástupcem pro Merkelovou by Laschet mohl být i jako německý reprezentant ve společnosti dalších evropských lídrů. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem jsou přátelé, sám má zkušenost z evropského parlamentu v Bruselu. Severní Porýní-Vestfálsko je zemí, která se potýká s dopady těžby a spalování uhlí i jeho útlumu v posledních letech. To je téma, které nyní řeší celé Německo - a Laschet může těžit z dlouholetého balancování mezi zájmy průmyslu, zaměstnanců a ochránců životního prostředí.

Někteří z posledně jmenovaných ho však považují za "málo zeleného". Mimo jiné za jeho tvrdý postup proti aktivistům protestujícím v oblasti porýnského Hambašského lesa. Tomu hrozí likvidace kvůli snahám těžebních společností o rozšíření dolování uhlí. Konzervativec Laschet má ale blízko i k německé straně Zelených. Ještě jako člen spolkového parlamentu v 90. letech s jejími poslanci pravidelně vyjednával na schůzkách, pro které se vžil název pizza konexe. "Pizza bude brzy znovu na stole," všímají si německá média v reakci na Laschetovo zvolení. Zelení jsou totiž v tuto chvíli nejpravděpodobnějšími koaličními partnery CDU při vytváření celoněmecké vlády.

Ještě je tu Bavor

Kancléřské křeslo ale Laschet zdaleka jisté nemá, a to navzdory tomu, že CDU dlouhodobě vede ve volebních průzkumech. Bude se totiž muset nejdřív vypořádat s konkurencí z vlastních řad.

Tu představuje šéf bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder. CDU a CSU na spolkové úrovni vystupují společně s jedním volebním lídrem. CDU je větší, a Laschetovy ambice jsou proto oprávněné, Söder se ale těší mnohem větší popularitě obyvatel. Ti oceňují jeho rozhodný a přísný postup proti koronavirové pandemii v Bavorsku, a to od samého jejího začátku vloni na jaře. Tehdy Laschetovi rozhodnost scházela, Severní Porýní-Vestfálsko patřilo mezi nejzasaženější spolkové země.

Podle nejnovějšího průzkumu Södera za dobrého kandidáta považuje 55 procent Němců a 80 procent členů CDU a CSU. Laschet má podporu ani ne poloviční. Jasno o volebním lídrovi bude mít dvojice stran v březnu. A propad popularity v posledních týdnech hrozí i Laschetově "dvojce", spolkovému ministru zdravotnictví Jensu Spahnovi. V kampani svému zkušenějšímu kolegovi pomohl oslovit mladší konzervativce, delegáti sobotního sjezdu ho pak podle plánu obou politiků zvolili místopředsedou strany. Ještě v prosinci Spahn patřil mezi nejoblíbenější německé politiky, teď však čelí velké kritice kvůli pomalému rozjezdu očkování proti nemoci covid-19.

Video: Němci nechápou, proč tu Češi nakupují, čísla nakažených jsou děsivá, říká novinář Neumann